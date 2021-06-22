В Екатеринбурге начался суд над серийным грабителем

Спустя пару дней мужчина точно так же ворвался в соседний киоск, где продавали мобильные телефоны. Он достал пистолет и стал угрожать продавцу-мужчине, который снял с полок все телефоны и сложил в рюкзак вора. Общей ущерб, принесенный салону сотовой связи, составил больше 365 тысяч рублей. Продавца грабитель не оставил без внимания, а также связал ему руки за спиной скотчем. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный суд Екатеринбурга.

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