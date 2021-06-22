В Екатеринбурге начался суд над серийным грабителем

В Екатеринбурге осудят серийного вора: 42-летний житель Березовского ограбил киоск микрозаймов и салон сотовой связи. Мужчина врывался в киоски, угрожая сотрудникам пистолетом, а девушку из офиса микрозаймов на Технической (Сортировка) он и вовсе связал скотчем, сначала замотав ей руки. После чего забрал из кассы 9 тысяч рублей, а сотрудницу офиса, чтобы не сбежала, решил примотать к стулу.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере".
Спустя пару дней мужчина точно так же ворвался в соседний киоск, где продавали мобильные телефоны. Он достал пистолет и стал угрожать продавцу-мужчине, который снял с полок все телефоны и сложил в рюкзак вора. Общей ущерб, принесенный салону сотовой связи, составил больше 365 тысяч рублей. Продавца грабитель не оставил без внимания, а также связал ему руки за спиной скотчем. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный суд Екатеринбурга.
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