На 54 километре трассы "Екатеринбург - Полевской" автомобиль Renault разогнался до 120 километров в час и улетел в кювет. За рулем иномарки находилась вероятно выпившая 45-летняя женщина, вместе с 39-летним мужем и 9-летним сыном.

Странное поведение автомобилистки заметил водитель машины, ехавшей позади. Момент ДТП запечатлел их видеорегистратор. Посмотрите видео, которое нам прислали в УГИБДД. Из-за большого количества мата НАША редакция отключила звук.