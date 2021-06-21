"Во баба летит": под Екатеринбургом пьяная женщина улетела в кювет с семьей

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Она гнала по трассе со скоростью 120 километров в час: видео.

На 54 километре трассы "Екатеринбург - Полевской" автомобиль Renault разогнался до 120 километров в час и улетел в кювет. За рулем иномарки находилась вероятно выпившая 45-летняя женщина, вместе с 39-летним мужем и 9-летним сыном.


Странное поведение автомобилистки заметил водитель машины, ехавшей позади. Момент ДТП запечатлел их видеорегистратор. Посмотрите видео, которое нам прислали в УГИБДД. Из-за большого количества мата НАША редакция отключила звук.

Во баба летит...Смотри, смотри, она ******** сейчас точно куда-нибудь. Смотри пошла, пошла. Звони в скорую, не реви.

Слышно на видеозаписи, предоставленной НАШЕЙ Свердловским УГИБДД.

Все они получили в аварии серьезные травмы. У мамы сотрясение головного мозга, перелом ребра, у ее супруга - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом основания черепа. Он вылетел из автомобиля через лобовое стекло и сейчас находится в реанимации. Мальчик был в автокресле, но не пристегнулся, само кресло вылетело из машины. У ребенка сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, резаная рана руки и ушибы. Всех членов семьи увезли по больницам Екатеринбурга.


Женщина-водитель, устроившая ДТП уже 16 лет за рулем, ранее за нарушение правил дорожного движения ее не штрафовали. По факту аварии проводится проверка, уже назначена экспертиза автомобиля, кровь женщины взяли на анализ на наркотические вещества. Информацию об аварии направили в отдел полиции по делам несовершеннолетних.

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