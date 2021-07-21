Екатеринбуржец без прав переехал сотрудника ДПС: видео

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Иномарка несколько метров протащила инспектора по земле.

В Екатеринбурге автомобилист-нарушитель переехал сотрудника ДПС, сообщили сегодня, 21 июля, в УГИБДД города. 22-летний водитель Audi проехал на красный свет на улице Начдива Онуфриева. Инспектор "подрезал" нарушителя и подошел к нему проверить документы, в этот момент водитель нажал на педаль газа. Иномарка несколько метро протащила сотрудника Госавтоинспекции по земле. Уже заведено уголовное дело.

После инцидента инспектор ДПС обратился в лечебное учреждение, где у него диагностированы травмы ноги.

Молодой водитель попытался скрыться, но вскоре его нашли. Оказалось что у него и вовсе не было водительских прав , а машина принадлежала его девушке. Она рассказала, что ее парень просто отдал ей ключи от авто и уехал на такси. А таксист подсказал сотрудникам УГИБДД куда подвез нарушителя. Так его и вычислили.


На юношу составили несколько административных дел:

  1. За оставление места ДТП, за что судом уже вынесено решение об административном аресте водителя на 14 суток.
  2. За отсутствие водительских прав.
  3. за несоблюдение требований об обязательном страховании автомобиля (его оштрафовали на 800 рублей).
  4. За проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф - 1000 рублей).
  5. За употребление спиртных напитков после ДТП водитель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того 22-летнему автолюбителю грозит и уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

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