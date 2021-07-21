Екатеринбуржец без прав переехал сотрудника ДПС: видео

В Екатеринбурге автомобилист-нарушитель переехал сотрудника ДПС, сообщили сегодня, 21 июля, в УГИБДД города. 22-летний водитель Audi проехал на красный свет на улице Начдива Онуфриева. Инспектор "подрезал" нарушителя и подошел к нему проверить документы, в этот момент водитель нажал на педаль газа. Иномарка несколько метро протащила сотрудника Госавтоинспекции по земле. Уже заведено уголовное дело.
После инцидента инспектор ДПС обратился в лечебное учреждение, где у него диагностированы травмы ноги.
Молодой водитель попытался скрыться, но вскоре его нашли. Оказалось что у него и вовсе не было водительских прав , а машина принадлежала его девушке. Она рассказала, что ее парень просто отдал ей ключи от авто и уехал на такси. А таксист подсказал сотрудникам УГИБДД куда подвез нарушителя. Так его и вычислили.
На юношу составили несколько административных дел:
- За оставление места ДТП, за что судом уже вынесено решение об административном аресте водителя на 14 суток.
- За отсутствие водительских прав.
- за несоблюдение требований об обязательном страховании автомобиля (его оштрафовали на 800 рублей).
- За проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф - 1000 рублей).
- За употребление спиртных напитков после ДТП водитель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Кроме того 22-летнему автолюбителю грозит и уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.
- Недавно областной суд отменил вердикт сыну полковника Росгвардии Васильеву, который устроил ДТП на Малышева. В аварии погибли два человека. Дело будет рассмотрено заново из-за жалоб обеих сторон.
- Дело об убийстве известной на Урале блогерши, которую задушил муж, передали в суд. В прокуратуре рассказали новые подробности трагедии
- Под Екатеринбургом три человека погибли в аварии, среди них - студент и школьница. Они не пристегнулись ремнями безопасности.
- В Екатеринбурге поймали пиромана. Он угнал автомобиль, чтобы его сжечь.
- Недавно в Екатеринбурге поймали брюнетку, которая заживо сожгла 22-летнего бомжа.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев