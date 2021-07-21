Екатеринбуржец без прав переехал сотрудника ДПС: видео

Молодой водитель попытался скрыться, но вскоре его нашли. Оказалось что у него и вовсе не было водительских прав , а машина принадлежала его девушке. Она рассказала, что ее парень просто отдал ей ключи от авто и уехал на такси. А таксист подсказал сотрудникам УГИБДД куда подвез нарушителя. Так его и вычислили.

На юношу составили несколько административных дел:

За оставление места ДТП, за что судом уже вынесено решение об административном аресте водителя на 14 суток. За отсутствие водительских прав. за несоблюдение требований об обязательном страховании автомобиля (его оштрафовали на 800 рублей). За проезд на запрещающий сигнал светофора (штраф - 1000 рублей). За употребление спиртных напитков после ДТП водитель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того 22-летнему автолюбителю грозит и уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти.

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