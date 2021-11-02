В Екатеринбурге появился гигантский Pop-It, игрушку-антистресс огромных размеров вчера установили в торговом центре "Мега". Напомним, появился Pop It этой осенью, а благодаря социальным сетям, в основном TikTok, игрушка набрала огромную популярность у детей и подростков, продают их сейчас на каждом углу. Владелец игрушки нажимает на полусферы, которые выворачиваются вовнутрь, что по логике производителей должно способствовать успокоению.
Антистресс для большой компании.
Размер игрушки внушительный, высотой Pop It практически со взрослого человека. Многие екатеринбуржцы уже активно фотографируются с новой огромной игрушкой.
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