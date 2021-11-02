В Екатеринбурге появился гигантский Pop-It

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49648

В день открытия дети массово кинулись снимать стресс и тыкать на полусферы.

В Екатеринбурге появился гигантский Pop-It, игрушку-антистресс огромных размеров вчера установили в торговом центре "Мега". Напомним, появился Pop It этой осенью, а благодаря социальным сетям, в основном TikTok, игрушка набрала огромную популярность у детей и подростков, продают их сейчас на каждом углу. Владелец игрушки нажимает на полусферы, которые выворачиваются вовнутрь, что по логике производителей должно способствовать успокоению.

Антистресс для большой компании.

Назвали аттракцион в самом ТЦ "Мега".

Размер игрушки внушительный, высотой Pop It практически со взрослого человека. Многие екатеринбуржцы уже активно фотографируются с новой огромной игрушкой.

Фото:  

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49648

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined