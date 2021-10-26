Teleclub о досрочном введении QR-кодов в Екатеринбурге: "Пытаемся спасти концерты"

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49565

Уже весомую часть из них отменили или перенесли.

Главная концертная площадка Екатеринбурга высказалась о досрочном введении QR-кодов. Из-за того, что по решению свердловских властей система QR-кодов должна заработать уже с 30 октября, а не с 8 ноября, как говорилось ранее, значимую часть концертов пришлось либо отменить, либо перенести.


Например, концерт группы "Нервы" перенесли с 4 ноября уже на сегодня, 26 октября, чтобы музыканты успели сыграть до нововведения. Но с другими событиями куда сложнее. Первый на Урале музыкальный фестиваль блогеров отменен, как и выступление певицы IOWA. Несколько концертов перенесли, например, Cradle Of Filth. Убытки от переносов, возвратов билетов еще даже не считают.

Часть мероприятий переносятся, но какие-то концерты мы стараемся сохранить. Хочется надеяться на то, что эти ограничения принесут свои позитивные результаты в виде массовой вакцинации – два года работы в режиме восседания на пороховой бочке дают о себе знать. Хочется вернуться к нормальной жизни. Да, наши сотрудники все либо вакцинированы, либо получили qr-коды переболевших.

Рассказали НАШЕЙ в "Телеклубе"

Меняется и список событий, попадающих под программу лояльности. Напомним, привитым от коронавируса "Телеклуб" делает подарки в виде скидок на билеты. Бонусная программа, не смотря на QR-коды, прекращена не будет.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49565

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined