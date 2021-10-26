Главная концертная площадка Екатеринбурга высказалась о досрочном введении QR-кодов. Из-за того, что по решению свердловских властей система QR-кодов должна заработать уже с 30 октября, а не с 8 ноября, как говорилось ранее, значимую часть концертов пришлось либо отменить, либо перенести.

Например, концерт группы "Нервы" перенесли с 4 ноября уже на сегодня, 26 октября, чтобы музыканты успели сыграть до нововведения. Но с другими событиями куда сложнее. Первый на Урале музыкальный фестиваль блогеров отменен, как и выступление певицы IOWA. Несколько концертов перенесли, например, Cradle Of Filth. Убытки от переносов, возвратов билетов еще даже не считают.