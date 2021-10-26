Главная концертная площадка Екатеринбурга высказалась о досрочном введении QR-кодов. Из-за того, что по решению свердловских властей система QR-кодов должна заработать уже с 30 октября, а не с 8 ноября, как говорилось ранее, значимую часть концертов пришлось либо отменить, либо перенести.
Например, концерт группы "Нервы" перенесли с 4 ноября уже на сегодня, 26 октября, чтобы музыканты успели сыграть до нововведения. Но с другими событиями куда сложнее. Первый на Урале музыкальный фестиваль блогеров отменен, как и выступление певицы IOWA. Несколько концертов перенесли, например, Cradle Of Filth. Убытки от переносов, возвратов билетов еще даже не считают.
Часть мероприятий переносятся, но какие-то концерты мы стараемся сохранить. Хочется надеяться на то, что эти ограничения принесут свои позитивные результаты в виде массовой вакцинации – два года работы в режиме восседания на пороховой бочке дают о себе знать. Хочется вернуться к нормальной жизни. Да, наши сотрудники все либо вакцинированы, либо получили qr-коды переболевших.
Меняется и список событий, попадающих под программу лояльности. Напомним, привитым от коронавируса "Телеклуб" делает подарки в виде скидок на билеты. Бонусная программа, не смотря на QR-коды, прекращена не будет.
- Тем временем торговые центры тоже собираются ввести систему QR-кодов. В "Гринвиче" и "Пассаже" - точно.
- Буквально за несколько дней до введения новых антиковидных мер группа "ЧАЙФ" успела отметить свой юбилей. Рассказываем, как это было.
- Вчера вышел новый указ Владимира Путина, президент рекомендует регионам ввести запрет на работу общепита ночью и развлекательные мероприятия.
- Один из музеев Екатеринбурга принял решение о закрытии на время локдауна.
- Напомним, медотвод от прививки и ПЦР-тест не будет являться пропуском в свободные от коронавируса зоны.
- Детей начнут прививать от коронавируса до конца года. Клинические испытания детской вакцины уже подходят к концу.
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