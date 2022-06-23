В Екатеринбурге в многоэтажном доме оборвался трос лифта с мужчиной и ребенком в кабине

Накануне, 22 июня, на Юго-Западе на улице Академика Постовского, 6 в 25-этажном комплексе оборвался лифт, внутри которого в тот момент находились мужчина с ребенком.

— В доме № 6 оборвался трос в грузовом лифте! Лифт был с людьми! Их спасло то, что он поднялся невысоко! Когда исправят — неизвестно. Остался один лифт, — передаёт слова местной жительницы E1.RU.

Трос у лифта оборвался между вторым и третьим этажами. Тем временем всего в доме четыре лифта: два грузовых и два пассажирских. Два из них ранее сгорели (в 2019-м и в начале 2022-го). Проживающие в доме жильцы рассказали, что давно жаловались на их состояние, но управляющая компания не могла договориться с подрядчиками. В доме работает УК «ТЭН-сервис». Оператор УК сообщил, что на место вызывали техника.

Напомним, в прошлом году в шахту лифта упал рабочий. Он разбился насмерть.

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