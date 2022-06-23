В Екатеринбурге в многоэтажном доме оборвался трос лифта с мужчиной и ребенком в кабине

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51447

В этом здании уже давно жаловались на состояние оборудования.

Накануне, 22 июня, на Юго-Западе на улице Академика Постовского, 6 в 25-этажном комплексе оборвался лифт, внутри которого в тот момент находились мужчина с ребенком.

— В доме № 6 оборвался трос в грузовом лифте! Лифт был с людьми! Их спасло то, что он поднялся невысоко! Когда исправят — неизвестно. Остался один лифт, — передаёт слова местной жительницы E1.RU.

Трос у лифта оборвался между вторым и третьим этажами. Тем временем всего в доме четыре лифта: два грузовых и два пассажирских. Два из них ранее сгорели (в 2019-м и в начале 2022-го). Проживающие в доме жильцы рассказали, что давно жаловались на их состояние, но управляющая компания не могла договориться с подрядчиками. В доме работает УК «ТЭН-сервис». Оператор УК сообщил, что на место вызывали техника.


Напомним, в прошлом году в шахту лифта упал рабочий. Он разбился насмерть.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51447

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined