Упал в шахту лифта с 17 этажа. В Екатеринбурге на стройплощадке умер молодой рабочий

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Ему было всего 20 лет.

В Екатеринбурге на стройплощадке жилого дома на улице Готвальда, 24/3 насмерть разбился 21-летний рабочий, сообщили НАШЕЙ сегодня, 21 октября, в городской прокуратуре. Мужчина сорвался с 17 этажа из-за, по предварительной версии, нарушения правил безопасности. По информации Следственного комитета, рабочий поднимал стройматериалы с 15 на 17 этаж и упал в шахту лифта


В полиции подчеркнули, что мужчина ранее не был судим и работал по договору подряда на данном строительном объекте. Работу компании-застройщика проверит прокуратура, полиция и следователи.

Причины несоблюдения техники безопасности устанавливаются. Предварительно, погибший работал на стройплощадке на основании гражданско-правового договора. Сотрудниками прокуратуры будет установлено, кто из ответственных сотрудников осуществлял контроль за соблюдением техники безопасности на стройплощадке, также будет дана правовая оценка соблюдению на строительном объекте требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ.

Рассказали НАШЕЙ в прокуратуре Екатеринбурга.

Следователи уже завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сам инцидент произошел 18 октября.

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