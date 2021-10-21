Упал в шахту лифта с 17 этажа. В Екатеринбурге на стройплощадке умер молодой рабочий

В Екатеринбурге на стройплощадке жилого дома на улице Готвальда, 24/3 насмерть разбился 21-летний рабочий, сообщили НАШЕЙ сегодня, 21 октября, в городской прокуратуре. Мужчина сорвался с 17 этажа из-за, по предварительной версии, нарушения правил безопасности. По информации Следственного комитета, рабочий поднимал стройматериалы с 15 на 17 этаж и упал в шахту лифта
В полиции подчеркнули, что мужчина ранее не был судим и работал по договору подряда на данном строительном объекте. Работу компании-застройщика проверит прокуратура, полиция и следователи.
Причины несоблюдения техники безопасности устанавливаются. Предварительно, погибший работал на стройплощадке на основании гражданско-правового договора. Сотрудниками прокуратуры будет установлено, кто из ответственных сотрудников осуществлял контроль за соблюдением техники безопасности на стройплощадке, также будет дана правовая оценка соблюдению на строительном объекте требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ.
Следователи уже завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сам инцидент произошел 18 октября.
- В Екатеринбурге возле южного Автовокзала снесут сразу 20 домов. Все ради нового ЖК "Нескучный сад". Показываем, как он будет выглядеть.
- НАША побывала на главной стройплощадке Екатеринбурга. Рассказываем и показываем, как выглядят комнаты спортсменов, которые после Универсиады достанутся студентам УрФУ.
- В Екатеринбурге снова хотят перенести Храм Святой Екатерины. На этот раз - подальше от Храма-на-Крови.
- Екатеринбуржцы раскритиковали реконструкцию моста на Малышева.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев