Упал в шахту лифта с 17 этажа. В Екатеринбурге на стройплощадке умер молодой рабочий

В Екатеринбурге на стройплощадке жилого дома на улице Готвальда, 24/3 насмерть разбился 21-летний рабочий, сообщили НАШЕЙ сегодня, 21 октября, в городской прокуратуре. Мужчина сорвался с 17 этажа из-за, по предварительной версии, нарушения правил безопасности. По информации Следственного комитета, рабочий поднимал стройматериалы с 15 на 17 этаж и упал в шахту лифта

В полиции подчеркнули, что мужчина ранее не был судим и работал по договору подряда на данном строительном объекте. Работу компании-застройщика проверит прокуратура, полиция и следователи.