На похитителя косметики из магазина "Жизньмарт" в Екатеринбурге возбудили уголовное дело. Преступление произошло 19 января, 25-летний мужчина украл товары на сумму 3,5 тысячи рублей из филиала магазина на улице Блюхера.
Вечером этого же дня он появился в другом магазине сети "Жизньмарт". Однако директор магазина Елена и старший продавец Юлия уже подготовились к появлению вора, они узнали его по видео, которым с ними поделились коллеги, вцепились в него и задержали грабителя до прибытия полиции.
По словам директора сети магазинов, мужчина ограбил, как минимум, два филиала "Жизньмарт".
Сотрудники службы дознания отдела полиции № 3 возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Верхней Пышмы, которого подозревают в краже косметики из магазина. Прибывший на место наряд полиции доставил гражданина в дежурную часть, где была установлена его личность. Свое поведение он объяснил финансовыми проблемами.
На молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.
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