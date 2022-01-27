На похитителя косметики из магазина "Жизньмарт" в Екатеринбурге возбудили уголовное дело. Преступление произошло 19 января, 25-летний мужчина украл товары на сумму 3,5 тысячи рублей из филиала магазина на улице Блюхера.

Вечером этого же дня он появился в другом магазине сети "Жизньмарт". Однако директор магазина Елена и старший продавец Юлия уже подготовились к появлению вора, они узнали его по видео, которым с ними поделились коллеги, вцепились в него и задержали грабителя до прибытия полиции.

По словам директора сети магазинов, мужчина ограбил, как минимум, два филиала "Жизньмарт".