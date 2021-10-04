Варламов раскритиковал выбор 73-летней главы комиссии по молодежи в Екатеринбурге

Конечно, молодежь по большому счету клала на эти комиссии и депутатов. Но раз комиссия по делам молодежи есть, значит надо с этой молодежью как-то работать. С точки зрения государственного управления, ничего удивительного. У нас страной управляют люди немолодые. Что касается этой свердловской бабушки — то она 43 года проработала учительницей, а еще возглавляла профсоюз учителей в своем районе. Думаю, вы представляете, что творится в голове у человека советской закалки и бывшего учителя. Вот эту бабушку депутаты гордумы поставили рулить молодежной политикой. Теперь молодежи в Екатеринбурге особо будет не разгуляться.