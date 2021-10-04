Варламов раскритиковал выбор 73-летней главы комиссии по молодежи в Екатеринбурге

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Он назвал ее "свердловской бабушкой".

Известный блогер и урбанист Илья Варламов в своем шоу "Че Происходит" раскритиковал выбор на место главы комиссии по развитию образования, науки, спорта и молодежной политике 73-летню депутата Любовь Боркову. Он считает, что властям следовало бы последовать примеру бизнеса (и приводит в пример рекламную компанию одного из банков с участием репера Моргенштерна). То есть привлекать молодежь для создания связи между поколениями.

Конечно, молодежь по большому счету клала на эти комиссии и депутатов. Но раз комиссия по делам молодежи есть, значит надо с этой молодежью как-то работать. С точки зрения государственного управления, ничего удивительного. У нас страной управляют люди немолодые. Что касается этой свердловской бабушки — то она 43 года проработала учительницей, а еще возглавляла профсоюз учителей в своем районе. Думаю, вы представляете, что творится в голове у человека советской закалки и бывшего учителя. Вот эту бабушку депутаты гордумы поставили рулить молодежной политикой. Теперь молодежи в Екатеринбурге особо будет не разгуляться.

Заявил Иль Варламов.

Кроме того, блогер сравнил депутата с секретарем ЦК КПСС Екатериной Фурцевой и Долорес Амбридж, учителем из серии книг и фильмов "Гарри Поттер". И даже назвал Любовь Боркову "свердловской бабушкой".

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