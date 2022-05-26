Владимир Соловьев назвал свердловчан сатанистами

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Он припомнил протестные настроения, вспыхнувшие из-за строительства храма Святой Екатерины в 2019 году.

Телеведущий Владимир Соловьев назвал сатанистами участников протестных акций в Екатеринбурге против строительства храма Святой Екатерины в 2019 году. Такое заявление он сделал в своем шоу «Соловьев.LIVE».

— Это был не сатанизм, когда прыгали эти, которые «Кто не скачет, тот…», а потом прыгали и говорили: «Чтобы не было храма и был сквер»? Это были не сатанисты в Екатеринбурге? — заявил Соловьёв.

Ранее НАША сообщала, как Мария Захарова заступилась за Владимира Соловьева, купившего дом в Италии.


Напомним, Владимира Соловьев устроил настоящий скандал, который продолжается уже целый месяц. Он назвал Екатеринбург "центром мерзотной либероты", а когда за город и Урал начали заступаться большинство политиков и медийных личностей, попытался начать говорить на тюремном жаргоне.


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