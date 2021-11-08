Выездная вакцинация от COVID-19 в Екатеринбурге: как привиться без очереди?

В Екатеринбурге продолжается выездная вакцинация от коронавируса. Организовывают работу прививочных пунктов депутаты "Помощи и содействия учреждениям здравоохранения" гордумы. Рассказываем, где помимо торговых центров и поликлиник можно поставить прививку. И как записаться на акцию.
Один из выездных пунктов работает в Академическом районе под руководством депутатов Анастасии Немец и Николая Смирнягина. Ежедневно врачи шестой горбольницы вакцинируют около 100 человек. Записаться на прививку жители Академического могут с помощью QR -кодов, также сделать это можно на сайте управляющей компании "УК Академический". Прививочный пункт находится на улице Краснолесья. Кроме того, вскоре планируется открыть еще один подобный пункт.
В подъездах и лифтах жилых домов мы размещаем объявление с QR-кодом, по которому можно найти информацию и данные для записи на вакцинацию в нашем пункте. Весь процесс организован: люди приходят к своему времени, не толпятся в очереди. На месте квалифицированный осмотр проводят врачи – до вакцинации допускаются только те, у кого нет противопоказаний.
Сейчас мы рассматриваем возможность организации дополнительного помещения, где можно ставить прививки всем желающим. Спасибо руководству 6-ой больницы за то, что поддержали нас и сами вышли с инициативой продолжить вакцинацию рядом с домом. В своих районах работают и другие депутаты медицинской фракции, увеличивают число вакцинированных, помогают медикам. Вместе мы делаем все возможное, чтобы процент привившихся в нашем городе приблизился к нужным показателям, когда будет достигнут коллективный иммунитет.
Посетить выездную вакцинацию можно и в Пионерском районе. Организацию работы пункта взял на себя депутат Дмитрий Николаев. Выездной "процедурный кабинет" накануне работал на улице Уральская, ставили прививки медики ЦГКБ №7.
Летом мы проводили вакцинацию в Пионерском и Юго-Западном микрорайонах, с наступлением холодов продолжаем эту работу, но уже с учетом изменившихся погодных условий. Организуем все так, чтобы люди подходили на прививку к своему времени, им не приходилось ждать и мерзнуть на улице.
Лидер медицинской фракции Алексей Вихарев совместно с медиками городской больницы № 23 ежедневно проводит вакцинацию в ТРК "VEER Mall". Депутат предоставил шатры и мебель, оплатил работу волонтеров с медицинским образованием, которые помогают жителям заполнить бланки перед прививкой. В связи с ажиотажем вокруг мобильных пунктов также организована работа охраны, следящей за порядком. До этого вакцинация проводилась в ТРК "Белка Маркет".
Раньше мы вакцинировали во дворах жилых домов, сегодня переехали в торговые центры потому, что на улице стало холодно. Планируем вакцинировать около 20 тысяч человек до конца года. Цифра существенная. Будем продолжать эту работу, чтобы наши граждане поскорее приобрели коллективный иммунитет.
Чтобы записаться на вакцинацию в своем районе города зайдите на сайт или позвоните в приемную одного из депутатов медицинской фракции гордумы Екатеринбурга. Там вам озвучат время и место работы выездных пунктов вакцинации.
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