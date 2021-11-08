Выездная вакцинация от COVID-19 в Екатеринбурге: как привиться без очереди?

В Екатеринбурге продолжается выездная вакцинация от коронавируса. Организовывают работу прививочных пунктов депутаты "Помощи и содействия учреждениям здравоохранения" гордумы. Рассказываем, где помимо торговых центров и поликлиник можно поставить прививку. И как записаться на акцию.

Один из выездных пунктов работает в Академическом районе под руководством депутатов Анастасии Немец и Николая Смирнягина. Ежедневно врачи шестой горбольницы вакцинируют около 100 человек. Записаться на прививку жители Академического могут с помощью QR -кодов, также сделать это можно на сайте управляющей компании "УК Академический". Прививочный пункт находится на улице Краснолесья. Кроме того, вскоре планируется открыть еще один подобный пункт.