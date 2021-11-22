Жители Екатеринбурга выберут, какой парк благоустроят в 2023 году

В Екатеринбурге на сайте Администрации города с 17 ноября по 22 декабря проходит онлайн-голосование за парки, которые благоустроят в 2023 году. Жителям предлагают выбрать из объекты из предложенного перечня, а также предложить любую другую территорию. Среди претендентов:
- Парк 50-летия ВЛКСМ (кстати, проект его реконструкции практически готов).
- Парк в границах улиц Патрисы Лумумбы, Сухумского, Аптекарей.
- Парк 50-летия Советской власти (на метеогорке).
- Сквер на улице Фреганской.
- Аллея на улице Седова.
- Парк "Семь ключей".
- Парк на Блюхера (в границах улиц Блюхера, Флотская, Милицейская и переулка Шадринский).
- Сад на улице Энгельса.
- Летний парк "Уралмаш".
Мы анализируем обращения жителей, результаты предыдущих голосований. Из прошлого года "Сад Энгельса" и "Летний парк Уралмаш" включили в перечень, но жители могут добавить свой объект. Из всех объектов будут отобраны пять для участия в рейтинговом голосовании, которое традиционно пройдет на портале "Госуслуги" весной 2022 года, будет разработана проектно-сметная документация. Благоустройство пройдет за счет средств федерального и регионального бюджета
С 2017 года по программе "Комфортная городская среда" таким образом уже облагородили набережную Исети от улицы Малышева до Куйбышева, сквер за Оперным театром, парк "Зеленая роща" и парк 22-го Партсъезда". В прошлом году горожане выбрали сразу два парка, они набрали одинаковое количество голосов. Это аллея в микрорайоне Солнечный и парк "Преображенский" в Академическом. Эти объекты будут благоустраивать в 2022 году. Последний из них будет аналогичен главному парку Нью-Йорка.
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