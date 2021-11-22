Жители Екатеринбурга выберут, какой парк благоустроят в 2023 году

С 2017 года по программе "Комфортная городская среда" таким образом уже облагородили набережную Исети от улицы Малышева до Куйбышева, сквер за Оперным театром, парк "Зеленая роща" и парк 22-го Партсъезда". В прошлом году горожане выбрали сразу два парка, они набрали одинаковое количество голосов. Это аллея в микрорайоне Солнечный и парк "Преображенский" в Академическом. Эти объекты будут благоустраивать в 2022 году. Последний из них будет аналогичен главному парку Нью-Йорка.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!