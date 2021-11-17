В Екатеринбурге продолжается реконструкция Шарташского лесопарка. О новых планах и строительстве СПА-комплекса сегодня, 17 ноября, НАШЕЙ рассказал его директор Артур Зиганшин.
Поднять со дна весь мусор
С 2022 и до 2024 года озеро будут чистить от донных отложений. Со дна поднимут больше 460 тысяч кубометров ила, грязи и другого мусора. Общий объем финансирования глобальной уборки из федерального бюджета по нацпроекту «Экология» составил 446 млн рублей. Только в этом году с территории парка вывезли 118 тонн мусора.
Особенно заболочена северо-западная часть озера. Ил, поднятый со дна, в частности водоросли сапропели, смогут использовать для удобрений, остальной мусор утилизируют.
Рекреационно-оздоровительный кластер
Полностью кластер будет готов в 2030 году, уже сейчас в парке открыли первый участок кольцевой велопешеходной дорожки, палеопарк доисторических животных и тропу здоровья, а также небольшое футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадку и тренажерные комплексы.
В будущем здесь появится:
- Экологический центр;
- Туристические информационные центры;
- Пункты проката велосипедов, самокатов и др.;
- Гостиница;
- Фитнес-центр;
- Парковки;
- Деревня мастеров (на месте бывших дач военных);
- Десять общественных пляжей;
- Кафе и торговый ряд.
Велопешеходный маршрут пройдет вокруг озера, первые два этапа – от гостиницы Эрмитаж и до поселка Пески. Нам предстоит закольцевать ее по северной части. Предлагалась идея провести велодорожку над водной гладью. Это удовольствие не из дешевых и проектное решение еще не принято, это наши фантазии и желания. Следующий этап – строительство велодорожки от Песков до Изоплита, будет также пешеходный маршрут, освещение и видеонаблюдение. Мы планируем привлечь около 7 млрд рублей частных инвестиций.
Термальный комплекс «Баден-Баден»
В прошлом году проект получил поддержку Евгения Куйвашева. На него потратят не менее 1,5 млрд рублей – это частные инвестиции. Комплекс разместят на южном берегу озера. В 1982 году здесь был поселок Пески, но на из-за наводнения образовался пустырь. Строительство должно начаться весной 2022 года и завершиться в 2025.
Мы надеемся, что проект будет построен и реализован. Он станет настоящей изюминкой Екатеринбурга и области. Мы поработали с региональным Союзом архитекторов, коллеги внесли свои коррективы, инвестор учитывал замечания и предложения горожан. Мы выбирали место, которое позволит избежать ненужной вырубки лесного массива.
Ранее в гордуме отклонили проект. Теперь в него внесут все изменения и он снова пройдет этап общественных обсуждений. Для того, чтобы строительство «Баден-Бадена» стало возможным, участок земли под его застройку перевели из зоны «Р-1» в «Р-2». Площадь комплекса составит не менее 3,5 тыс кв.метров. У комплекса будет централизованный водопровод, то есть сливать грязную воду в Шарташ не придется.
Покатаемся по озеру?
На озеро могут вернуться прогулочные катера. Проект еще не согласован с властями. Главное – чтобы водный транспорт не навредил озеру, ведь Шарташ является памятником природы регионального значения.
Идея очень классная, это воспоминания о детстве, о временах, когда по Шарташу ходили прогулочные трамвайчики. Мы закончили переговоры с инвестором, он уже приобрел речной трамвай, который долгое время находился на реконструкции. Будет оборудовано несколько пассажирских станций, с которых можно будет попасть на другой берег.
Площадь парка составляет 726 гектаров, в сутки летом здесь гуляет до 14 тысяч людей в день. Хотя в целом парк рассчитан на посещение до 25 тысяч человек в сутки.
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