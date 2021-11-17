С 2022 и до 2024 года озеро будут чистить от донных отложений. Со дна поднимут больше 460 тысяч кубометров ила, грязи и другого мусора. Общий объем финансирования глобальной уборки из федерального бюджета по нацпроекту «Экология» составил 446 млн рублей. Только в этом году с территории парка вывезли 118 тонн мусора.

Особенно заболочена северо-западная часть озера. Ил, поднятый со дна, в частности водоросли сапропели, смогут использовать для удобрений, остальной мусор утилизируют.