Золотая осень! В Екатеринбурге снова потеплеет до +13

На этой неделе в Екатеринбурге снова потеплеет до +13 градусов, сообщают синоптики Уралгидрометцентра. Но при этом все неделя будет облачной и без осадков. Расскажем подробнее о прогнозе погоды на эту неделю.

Сегодня, 4 октября, в Свердловской области держится температура от +4 до +9 градусов, в Екатеринбурге - +6 - +8. Но ночью снова похолодает до -3.

Завтра, 5 октября, в регионе уже потеплеет до +8 - +13 градусов, ветра не будет. В Екатеринбурге тоже тепло, +9 - +11 градусов. Преимущественно без осадков.

В среду, 6 октября, в области будет еще теплее, воздух прогреется до +9 - +14 градусов. В Екатеринбурге - до +13 градусов.

Далее по прогнозу Gismeteo температура будет держаться в пределах +10 градусов, обещается ясная погода, а резкое похолодание до +1 градуса наступит в следующий понедельник.

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