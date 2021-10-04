Золотая осень! В Екатеринбурге снова потеплеет до +13

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49326

Насладимся последней относительно теплой неделей. А вот на следующей уже начнутся холода.

На этой неделе в Екатеринбурге снова потеплеет до +13 градусов, сообщают синоптики Уралгидрометцентра. Но при этом все неделя будет облачной и без осадков. Расскажем подробнее о прогнозе погоды на эту неделю.


Сегодня, 4 октября, в Свердловской области держится температура от +4 до +9 градусов, в Екатеринбурге - +6 - +8. Но ночью снова похолодает до -3.


Завтра, 5 октября, в регионе уже потеплеет до +8 - +13 градусов, ветра не будет. В Екатеринбурге тоже тепло, +9 - +11 градусов. Преимущественно без осадков.


В среду, 6 октября, в области будет еще теплее, воздух прогреется до +9 - +14 градусов. В Екатеринбурге - до +13 градусов.


Далее по прогнозу Gismeteo температура будет держаться в пределах +10 градусов, обещается ясная погода, а резкое похолодание до +1 градуса наступит в следующий понедельник.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49326

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined