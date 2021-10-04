В центре Екатеринбурга будут бесплатно проверять зрение, легкие и сердце

В центре Екатеринбурга завтра, 5 октября, в рамках акций "Город здоровья" и "Здоровье женщина - благополучие нации" жители смогут пройти ряд обследований, причем бесплатно. В Историческом сквере с 14.00 до 18.00 будет работать мобильный врачебный пункт, все смогут сделать электрокардиографию, проверить остроту зрения и подобрать очки, а также поставить прививку от гриппа или коронавируса. По всем вопросам вас проконсультирует маммолог, гинеколог, терапевт и кардиолог.

Горожане будут проходить обследования в обогреваемой палатке. Также будет организован "Кардиопост", где вам измеряют давление, пульс и уровень кислорода. И научат вас правильно измерять давление на особом мастер-классе. А еще расскажут про северную ходьбу и кардиозарядку, оказание первой помощи.

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