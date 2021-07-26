"Взяли домой 35 красноголовиков". В Свердловской области пошли грибы!

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48776

Эксперт пояснил, что сейчас в лесу идеальные условия для их роста. О хорошем улове рассказывают и сами грибники.

В этом году Свердловской области грибной сезон начался раньше. Фотографиями первого улова свердловчане начали делиться еще в конце июня, но по словам эксперта именно сейчас созданы все условия для их активного роста. НАША узнала, какой урожай уральцы приносят из леса теперь.

Грибы будут 100%

Как отметил доцент УрГАУ и кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин, накануне в регионе выпало достаточное количество осадков для роста грибов. Только вспомните, как заливало Екатеринбург на прошлых выходных, с таком объемом осадков не справились даже ливневки.

Сейчас идут перепады дневной и ночной температуры, грибы пойдут, это 100%. Можно встретить и сыроежки, и красноголовики, так называемые подосиновики, и подберезовики, обабки.

рассказал НАШЕЙ Михаил Карпухин.

Что выросло?

Уже в конце июня уральцы начали делать первые попытки выйти в лес. Часто находят грибы на Старо-Тагильском тракте от Верхней Пышмы и выше по дороге, вблизи Таватуя, Среднеуральска, поселка Кедровки и Красный, Аяти.

Пока в лесах красноголовики да обабки. До этого ходила раз – было чуть поменьше. Червивых много, нужно много дождей. Хожу по грибы с утра, чтобы в пик жары быть дома.

рассказала НАШЕЙ грибник Светлана Андриец.

Еще одно «грибное» направление – Сысерть и Арамиль. Находили грибы даже у Ганиной Ямы и в черте Екатеринбурга – на Уктусе и в Академическом. Удачливым грибникам попадались белые грибы, и даже маслята.

Обычно начинаю собирать в конце августа. Вчера мы взяли домой 35 красноголовиков и пять обабков. Червивые, конечно, есть, три штуки выкинул. Попадались в лесу уже испорченные и переросшие грибы. Начал вчера искать в четыре утра в Полевском районе, а закончил в 15 часов в уже в Челябинской области, так что грибы не так легко даются. Проверил до этого много мест, пока глухо.

рассказал НАШЕЙ грибник Иван Пасинюк.

Смертельный улов

В этом году в Роспотребнадзоре уже зафиксировали один случай отравления грибами. К ним относят бледные поганки, мухоморы и ложные опята, которые путают с сыроежками, зеленушками и шампиньонами.

  • Как правило, ядовитые двойники растут рядом с хорошими.
  • Если разрезать ножом пластинки ложного опенка – они потемнеют. Цвет ядовитых пластинок – серно-желтый, кирпично-красный и кремовый.
  • Верхняя часть ножки желчного гриба покрыта темной сеткой, на вкус он горький. Если разрезать его мякоть – она порозовеет.
  • Первые признаки отравления проявляются через 6 – 48 часов. Среди них: понос, рвота, жажда, судороги. При этих симптомах нужно срочно вызвать врача!
  • Готовить грибы нужно в день сбора.
  • Лучше не собирать грибы у дороги и магистралей.
  • В плетеных корзинах грибы будут свежими дольше.
  • Не собирайте грибы в радиусе 50 километров от Екатеринбурга и других промышленных городов.

Санврачи рекомендуют промывать и кипятить грибы не менее 10-15 минут. После чего эту воду - слить, а грибы промыть еще раз. Есть сырыми можно только белые грибы, грузди и рыжики. Лучше не кормить ими детей до 14 лет – для желудка это тяжелый продукт.

Не потеряться бы в лесу

Люди стали пропадать в лесах в два раза чаще. Больше всего среди пропавших пожилых грибников. Чтобы избежать трагедии – берите в лес свои лекарства.

Необычайно жаркий май, такой же июнь. Люди едут на природу, и это при том, что основной массы исчезновения еще не пришло. Каждый год две трети случаев связаны со сбором заготовкой грибов и ягод. Теперь мы настороженно ждем открытия грибного сезона, явно будет большой рост.

говорил ранее зам. начальника отдела розыскной работы УУР ГУ Аркадий Болотов.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48776

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined