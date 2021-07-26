В этом году Свердловской области грибной сезон начался раньше. Фотографиями первого улова свердловчане начали делиться еще в конце июня, но по словам эксперта именно сейчас созданы все условия для их активного роста. НАША узнала, какой урожай уральцы приносят из леса теперь.
Грибы будут 100%
Как отметил доцент УрГАУ и кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин, накануне в регионе выпало достаточное количество осадков для роста грибов. Только вспомните, как заливало Екатеринбург на прошлых выходных, с таком объемом осадков не справились даже ливневки.
Сейчас идут перепады дневной и ночной температуры, грибы пойдут, это 100%. Можно встретить и сыроежки, и красноголовики, так называемые подосиновики, и подберезовики, обабки.
Что выросло?
Уже в конце июня уральцы начали делать первые попытки выйти в лес. Часто находят грибы на Старо-Тагильском тракте от Верхней Пышмы и выше по дороге, вблизи Таватуя, Среднеуральска, поселка Кедровки и Красный, Аяти.
Пока в лесах красноголовики да обабки. До этого ходила раз – было чуть поменьше. Червивых много, нужно много дождей. Хожу по грибы с утра, чтобы в пик жары быть дома.
Еще одно «грибное» направление – Сысерть и Арамиль. Находили грибы даже у Ганиной Ямы и в черте Екатеринбурга – на Уктусе и в Академическом. Удачливым грибникам попадались белые грибы, и даже маслята.
Обычно начинаю собирать в конце августа. Вчера мы взяли домой 35 красноголовиков и пять обабков. Червивые, конечно, есть, три штуки выкинул. Попадались в лесу уже испорченные и переросшие грибы. Начал вчера искать в четыре утра в Полевском районе, а закончил в 15 часов в уже в Челябинской области, так что грибы не так легко даются. Проверил до этого много мест, пока глухо.
Смертельный улов
В этом году в Роспотребнадзоре уже зафиксировали один случай отравления грибами. К ним относят бледные поганки, мухоморы и ложные опята, которые путают с сыроежками, зеленушками и шампиньонами.
- Как правило, ядовитые двойники растут рядом с хорошими.
- Если разрезать ножом пластинки ложного опенка – они потемнеют. Цвет ядовитых пластинок – серно-желтый, кирпично-красный и кремовый.
- Верхняя часть ножки желчного гриба покрыта темной сеткой, на вкус он горький. Если разрезать его мякоть – она порозовеет.
- Первые признаки отравления проявляются через 6 – 48 часов. Среди них: понос, рвота, жажда, судороги. При этих симптомах нужно срочно вызвать врача!
- Готовить грибы нужно в день сбора.
- Лучше не собирать грибы у дороги и магистралей.
- В плетеных корзинах грибы будут свежими дольше.
- Не собирайте грибы в радиусе 50 километров от Екатеринбурга и других промышленных городов.
Санврачи рекомендуют промывать и кипятить грибы не менее 10-15 минут. После чего эту воду - слить, а грибы промыть еще раз. Есть сырыми можно только белые грибы, грузди и рыжики. Лучше не кормить ими детей до 14 лет – для желудка это тяжелый продукт.
Не потеряться бы в лесу
Люди стали пропадать в лесах в два раза чаще. Больше всего среди пропавших пожилых грибников. Чтобы избежать трагедии – берите в лес свои лекарства.
Необычайно жаркий май, такой же июнь. Люди едут на природу, и это при том, что основной массы исчезновения еще не пришло. Каждый год две трети случаев связаны со сбором заготовкой грибов и ягод. Теперь мы настороженно ждем открытия грибного сезона, явно будет большой рост.
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