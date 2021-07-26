В этом году в Роспотребнадзоре уже зафиксировали один случай отравления грибами. К ним относят бледные поганки, мухоморы и ложные опята, которые путают с сыроежками, зеленушками и шампиньонами.

Как правило, ядовитые двойники растут рядом с хорошими.

Если разрезать ножом пластинки ложного опенка – они потемнеют. Цвет ядовитых пластинок – серно-желтый, кирпично-красный и кремовый.

Верхняя часть ножки желчного гриба покрыта темной сеткой, на вкус он горький. Если разрезать его мякоть – она порозовеет.

Первые признаки отравления проявляются через 6 – 48 часов. Среди них: понос, рвота, жажда, судороги. При этих симптомах нужно срочно вызвать врача!

Готовить грибы нужно в день сбора.

Лучше не собирать грибы у дороги и магистралей.

В плетеных корзинах грибы будут свежими дольше.

Не собирайте грибы в радиусе 50 километров от Екатеринбурга и других промышленных городов.

Санврачи рекомендуют промывать и кипятить грибы не менее 10-15 минут. После чего эту воду - слить, а грибы промыть еще раз. Есть сырыми можно только белые грибы, грузди и рыжики. Лучше не кормить ими детей до 14 лет – для желудка это тяжелый продукт.