НАША афиша: где в Екатеринбурге хорошо провести время с 23 по 26 июля

Литературная карта России в комиксах (12+)

Свердловская областная библиотека имени В.П. Крапивина и «Уральский комикс-центр» научат вас и ваших детей рисовать настоящие комиксы. Именно через них участники встречи познакомятся с литературным наследием Урала. 22 июля в 16.00, ул. Карла Либкнехта, 8. Тел. 371-00-39. Бесплатно!

«Искусство под микроскопом» (18+)

Благодаря техническим возможностям Лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ, вы сможете окунуться в мир художника Олега Елового и изучить его автопортрет «Волк». Рассмотрим под микроскопом экспериментальные приемы автора и проследим этапы создания картины. 24 июля в 15.00 В Галерее «Синара Арт». Верх-Исетский б-р 15/4. Тел. 358-99-96. Билет: 200-300 руб.

Стоим на гвоздях! (16+)

Мастер Антон Сараев научит вас стоять на гвоздях, как это делают настоящие йоги, новичков просят прийти пораньше. Занятие пройдет под звуки гонга. За незабываемыми впечатлениями идет в Центр йоги Хануман. 24 июля в 11.00, ул. Щорса, 37А. Тел. 385-83-70. Билет: до 200 руб.