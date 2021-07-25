НАША афиша: где в Екатеринбурге хорошо провести время с 23 по 26 июля

Мастер-классы
- Литературная карта России в комиксах (12+)
Свердловская областная библиотека имени В.П. Крапивина и «Уральский комикс-центр» научат вас и ваших детей рисовать настоящие комиксы. Именно через них участники встречи познакомятся с литературным наследием Урала. 22 июля в 16.00, ул. Карла Либкнехта, 8. Тел. 371-00-39. Бесплатно!
- «Искусство под микроскопом» (18+)
Благодаря техническим возможностям Лаборатории экспертизы и реставрации УрФУ, вы сможете окунуться в мир художника Олега Елового и изучить его автопортрет «Волк». Рассмотрим под микроскопом экспериментальные приемы автора и проследим этапы создания картины. 24 июля в 15.00 В Галерее «Синара Арт». Верх-Исетский б-р 15/4. Тел. 358-99-96. Билет: 200-300 руб.
- Стоим на гвоздях! (16+)
Мастер Антон Сараев научит вас стоять на гвоздях, как это делают настоящие йоги, новичков просят прийти пораньше. Занятие пройдет под звуки гонга. За незабываемыми впечатлениями идет в Центр йоги Хануман. 24 июля в 11.00, ул. Щорса, 37А. Тел. 385-83-70. Билет: до 200 руб.
Детям
- «День рождения кота Леопольда» (0+)
Наш дружный Леопольд мечтает всегда со всеми жить дружно. Но его изводят проказами маленькие мышата – Серый и Белый, пытаясь испортить настроение именинника. Театр «Тургеневъ» 24 июля в 12.00, просп. Ленина, 49. Тел. 8 (982) 755-22-42. Билет: 350 руб.
- «Как Кощей свое счастье искал» (6+)
Послал Кощей Бабу Ягу найти ему невесту. Та нашла Василису и притащила ее в избушку. Но Иван-богатырь решил испортить свадьбу своим визитом. Театр «Алиса» 24 июля в 12.00, ул. Анатолия Мехренцева, 42. Тел. 213-63-51. Билет: 300 руб.
- «Федя и Вика в стране Футболии» (0+)
Это первый детский футбольный мюзикл в России, прирученный к Чемпионату мира по футболу. Две команды, «Русиполье» и «Бразиморье» сразятся за титул чемпиона. В первой - Федя, а в другой – Шулеха. Или победит дружба? «Живой театр» 25 июля в 10.30 и в 12.30, ул. Малышева, 58А. Тел: 207-63-13. Билет: 500 руб.
Кино
- «G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз» (16+)
Перед нами загадочный одиночка Снейк Айз. Он спасает наследника древнего японского клана, благодаря чему клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но наш герой оказывается под угрозой: раскрываются секреты его прошлого. Премьера 22 июля, Дом кино, ул. Луначарского, 137. Тел. 350-06-93.
- «Время» (16+)
Самая обычная семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего на пару часов, они стареют аж на несколько лет, а вся жизнь становится одним днем. Премьера 22 июля, Дом кино, ул. Луначарского, 137. Тел. 350-06-93.
- «Тайна Сен-Тропе» (16+)
В компании богачей, на далеком курорте происходит убийство. Но вот беда, расследовать его некому. Кроме не очень смышленого местного сыщика. Для раскрытия дело он переодевается в дворецкого. Это расследование заставит нас не раз посмеяться. Премьера 22 июля. Подробности узнавайте в кинотеатрах!
Выставки
- «Традиции связующая нить» (12+)
Выставка познакомит гостей с историей семьи Фетисовых, живших в начале XIX века в уральской деревне Беляковка. Культура и быт, вышитое белье и шали, старинные сундуки…отправляемся в путешествие в прошлое! С 23 июля по 29 августа в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Ул. Чапаева, 10. Тел. 257-37-82.
- Эротическая экскурсия (18+)
Вы совершите виртуальное путешествие вокруг света к самым пикантным сокровищам мировых музеев. Границы закрыты, но здесь вы погрузитесь в мир и культуру любви и эротики разных стран от Австралии до Перу, Америки и Индии. 22 июля в 19.00, Музей «Об этом», ул. Луначарского, 133. Тел. 346-71-96. Билет: 200 руб.
- Гаражная распродажа в музее (0+)
На фестивале «Город зовет» можно будет не только принести старые и ненужные вещи, но и посетить ряд лекций от стилистов, воркшопы, посмотреть документальные фильмы о моде СССР и ретро-дефиле с моделями и мастер-классы. Музей советского быта «Сделано в СССР». 25 июля с 13.00 до 20.00, Чебышева, 4. Тел. +7 922 128 11 57. Билет: 200 руб.
Концерты
- Anacondaz (16+)
В честь выхода седьмого номерного альбома нас посетит рок-группа и выступит в концерт-холле «Свобода» Бежим за последними билетами и на танцпол! 24 июля в 18.00, ул. Черкасская, 12. Билет: от 1200 руб.
- «Родыгин и джаз» (12+)
Программу «Родыгин и джаз» исполнит эстрадно-джазовый оркестр, организовал концерт сам сын музыканта Роман Родыгин. Услышим наши любимые песни в современной джазовой обработке. УРЦНИ Е.П. Родыгина. 22 июля в 19.00, проспект Космонавтов, 23. Тел. 305-85-23. Билет: 350-500 руб.
- «Хэппи-энда не будет?» (18+)
Концерт-моноспектакль поставила актриса Анастасия Глухова. Она покажет вам, как меняется личность человека под давлением окружающих людей. «Театрон» 23 июля в 19.00, пр. Ленина, 38А. Тел: 371-43-86. Билет: 400- 500 руб.
Автор: Александра Ларионова.
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