Депутату гордумы Екатеринбурга вручили медаль Святых Царственных страстотерпцев

Депутату городской думы Екатеринбурга Алексею Вихареву вручили медаль Святых Царственных страстотерпцев. Почетную награду депутату вручил сам Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Несколько лет Алексей Вихарев помогает восстанавливать Крестовоздвиженский Храм в Нижних Сергах. Торжественная церемония вместе с Божественной литургией прошла в Храме-на-Крови.
Особенно радостно было получить высокую награду именно сегодня, в праздник Иверской иконы Божией Матери.
В богослужении приняли участие военные священники, приехавшие в уральскую столицу на сборы штатного военного духовенства Центрального военного округа. Всего в штате состоит 30 священников, из которых 14 - ветераны боевых действий.
Кроме Алексея Вихарева наград удостоились Валентина Кернер, Марина Водянова, Ольга Гармай.
- Посмотрите НАШ фоторепортаж со Дня крещения Руси. НАША побывала в одной из самых звонких и громких колоколен города.
- Несмотря на запрет проводить массовые мероприятия, в Екатеринбурге прошел крестный ход.
- Евгений Кульберг занял место митрополита Кирилла в начале декабря прошлого года.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев