Депутату гордумы Екатеринбурга вручили медаль Святых Царственных страстотерпцев

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Несколько лет Алексей Вихарев помогает восстанавливать Крестовоздвиженский Храм в Нижних Сергах.

Депутату городской думы Екатеринбурга Алексею Вихареву вручили медаль Святых Царственных страстотерпцев. Почетную награду депутату вручил сам Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Несколько лет Алексей Вихарев помогает восстанавливать Крестовоздвиженский Храм в Нижних Сергах. Торжественная церемония вместе с Божественной литургией прошла в Храме-на-Крови.

Особенно радостно было получить высокую награду именно сегодня, в праздник Иверской иконы Божией Матери.

Поделился Алексей Вихарев в своих социальных сетях.
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В богослужении приняли участие военные священники, приехавшие в уральскую столицу на сборы штатного военного духовенства Центрального военного округа. Всего в штате состоит 30 священников, из которых 14 - ветераны боевых действий.


Кроме Алексея Вихарева наград удостоились Валентина Кернер, Марина Водянова, Ольга Гармай.

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