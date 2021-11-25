Екатеринбурженка, несмотря на травму колена, прошла в финал реалити-сериала "Солдатки. Спецназ"

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Еще в начале съемок Анастасия порвала связки и получила стрессовый перелом.

Жительница Екатеринбурга Анастасия Куприянова прошла в финал реалити-сериала "Солдатки. Спецназ". Финальный выпуск покажут на ТНТ4 и в онлайн-кинотеатре PREMIER 26 ноября в 16.00. На последнем испытании ее и других девушек ждет 12-киломтеровый марш-бросок, полоса препятствий, стрельба и рукопашный бой.


Целых два месяца девушки проходили боевую подготовку в элитном отряде специального назначения "Ермак", ежедневно занимались физическими нагрузками и жили в настоящей армии. Некоторые из участниц в финале окажутся на грани обморока. Анастасии Куприяновой вновь предстоит двигаться вперед через сильнейшую боль - екатеринбурженка еще в начале проекта получила травму колена.

У меня были разрыв связки и стрессовый перелом! Мне было очень трудно двигаться вперед и каждый день я думала об уходе! Конечно, я не ожидала от себя, что я настолько сильная и выносливая и что я окажусь в финале. Но я считаю, что я достойна быть среди финалисток! Не каждый бы выдержал всю такие испытания, с подобными травмами! Я была очень счастлива, что проходила финальные испытания с очень достойными товарищами!

поделилась с НАШЕЙ Анастасия Куприянова

О том, зачем девушка пошла на проект и через что ей пришлось пройти, Анастасия ранее рассказывала НАШЕЙ в интервью. Количество жетонов равно количеству участниц , но получат их только те, кто несмотря ни на что пройдет через адскую полосу препятствий.

Это, как со сдачей на краповый берет: берет же не один, его получают все, кто сдал норматив и прошёл подготовку. У нас тоже все по-честному: кто прошел все, тот и получил главный приз. Но уже сейчас можно сказать, что мы довольны итогами второго сезона, и мы уже анонсировали кастинг третьего сезона. Нас вдохновили результаты участниц, прошедших серьезную подготовку спецназа. И уже сейчас мы можем сказать, что в третьем сезоне будет еще сложнее.

Уверены креативные продюсеры Сергей Куваев и Наталья Вагонова

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