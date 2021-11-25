Жительница Екатеринбурга Анастасия Куприянова прошла в финал реалити-сериала "Солдатки. Спецназ". Финальный выпуск покажут на ТНТ4 и в онлайн-кинотеатре PREMIER 26 ноября в 16.00. На последнем испытании ее и других девушек ждет 12-киломтеровый марш-бросок, полоса препятствий, стрельба и рукопашный бой.

Целых два месяца девушки проходили боевую подготовку в элитном отряде специального назначения "Ермак", ежедневно занимались физическими нагрузками и жили в настоящей армии. Некоторые из участниц в финале окажутся на грани обморока. Анастасии Куприяновой вновь предстоит двигаться вперед через сильнейшую боль - екатеринбурженка еще в начале проекта получила травму колена.