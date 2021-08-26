Фестиваль гик-культуры (6+)
Специально для тех, кто увлекается играми, аниме, комиксами, экологией и часто зависает на YouTube, в Екатеринбурге пройдет особый праздник. На фестивале гик-культуры перед вами выступят ведущие дизайнеры игр и комиксов, например, сценарист и автор «Майор Игорь Гром» прочитает лекцию о русских образах в этом жанре литературы, а Александра Суслова расскажет, как найти работу на YouTube.
Увлекательные мастер-классы пройдут на площадке Building World для ценителей робототехники и конструкторов LEGO, а на главной сцене с 12.30 начнется яркое косплей-шоу. В 14.15 бежим смотреть научное шоу от «Ньютон-Парк», где ведущие испытают на себе работу каскадеров при помощи химических трюков.
В зоне Cyber World можно будет сразиться с лучшими бойцами онлайн-игр, на площадке разместят компьютеры. Будет битва и среди любителей настольных игр. И все это под зажигательную музыку DJ Арсения Негодяева, группы Drunk, «ФРАНКЛИ» и Вики Радисевой. 28 августа с 10.00 до 20.00 в ТРЦ «Радуга-Парк», ул. Репина, 94. Регистрация на сайте фестиваля gikkonfest.ru. Бесплатно!
Дети
- Дельфин шоу (0+)
Дельфины, белые киты и морские котики выступят для вас и ваших малышей под зажигательную музыку. Невероятные трюки и красочные номера ждут вас в Океанариуме 27 августа в 12.00, а также 28 и 29 августа в 15.00. Щербакова, 2Б. Тел. 207-02-01. Билет: 600-1800 руб., дети до 4 лет – бесплатно.
- «Волшебные карандаши» (6+)
Интерактивный спектакль, где дети смогут порисовать вместе с главными героями – волшебными и ожившими на сцене цветными карандашами! 29 августа 11.00 в театре балета «Щелкунчик», ул. 8 Марта, 104. Тел. 282-98-02. Билет: 400 руб.
- «Замок сказочных секретов» (6+)
Самые обыкновенные подростки попадают в мир сказки, где им предстоит решить ряд сложных задач без гаджетов, к которым ребята так привыкли. Настоящее приключение страшит детей, но в итоге им удается исполнить свое самое заветное желание. 28 августа в 12.00. «Театрон», пр. Ленина, 38А. Тел. 371-55-61. Билет: 350 руб.
Кино
- «Воспоминания» (16+)
Частный детектив Баннистер помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания. Однажды он влюбляется в девушку Мэй, которая бесследно исчезает. Главный герой готов пойти на все, чтобы найти возлюбленную. Премьера 26 августа в «Доме кино», ул. Луначарского, 37. Тел. 350-06-93.
- «Пальма» (6+)
Овчарка по кличке Пальма расстается с хозяином в аэропорту. Пес каждый день встречает самолеты…В тоже время 9-летний мальчик после смерти мамы приезжает к отцу - пилоту. Мальчик и собака становятся лучшими друзьями, но надолго ли? 28 августа в «Доме кино», ул. Луначарского, 37 в рамках акции «Ночь кино». Тел. 350-06-93. Бесплатно! Рассказываем, какие еще фильмы можно посмотреть на "Ночи кино".
- «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+)
Первый фильм студии «Марвел» о супергерое азиатского происхождения, на этот раз мы увидим историю мастера боевых искусств Шан-Чи и узнаем, как герою удается выйти из интриг таинственной группировки. Премьера фильма 2 сентября в «Доме кино», ул. Луначарского, 37. Тел. 350-06-93.
Театр
- «Девушки на миллион» (16+)
Безработные актеры натыкаются на объявление в газете: «Богатая леди ищет родственников, которых не видела много лет». Старушка хочет напоследок увидеть своих племянников и отдать им все свое наследство. Чтобы втереться в доверие к бабушке им придется переодеться в леди. Смотрите спектакль 27 августа в 19.00, театр «Тургеневъ», ул. Тургенева, 1. Тел. +7 (982) 755-22-42. Билет: 500 руб.
- «Визит старой дамы» (18+)
Миллиардерша Клара Цаханассьян возвращается в родной город Гюллен, где предается воспоминаниям о молодости… и решает отомстить своей первой любви Альфреду, который когда-то предал ее и разбил ей сердце. 27 августа в 18.30. Свердловский театр драмы, пл. Октябрьская, 2. Тел. 301-31-31. Билет: 200-1500 руб.
- «Дыроватый камень» (18+)
На дачу к пенсионерке Галине Сергеевне приехали ее подруги – Лариса и Вера, которые когда-то работали учителями. В их компанию приезжает сосед по даче – Игорь Петрович. И вдруг три бабушки решают побороться за внимание мужчины. Одновременно смешная и грустная история не оставит вас равнодушными. 28 августа в 18.30, «Коляда-театр», пр. Ленина, 97. Тел. 359-80-22. Билет: 400-750 руб.
Концерт
- Стендап Евгения Чебаткова (18+)
Известный комик выступит в Екатеринбурге с программой On the Edge, а все шутки будут исполняться на английском языке. Только для истинных ценителей юмора! 27 августа в 19.00 и 28 августа в 18.00. Клуб StandUp Spot, ул. Вайнера, 10. Подробнее на сайте freshstandup.ru. Билет: 1000-2000 руб.
- Вечер авторской песни Сергея Парамонова (6+)
Известный в столице Урала музыкант отмечает свое 65-летние и приглашает всех на свой концерт В программе – лучшие песни и новые произведения автора. 29 августа в 18.00. ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3. Тел. 341-74-37. Бесплатно!
- Первый музыкальный фестиваль блогеров (6+)
Звезды социальной сети TikTok выступят на сцене с песнями «Ягода малинка», «Ты Венера – я Юпитер», «Камри 3,5» и другими хитами. Хабиб Шарипов, Ваня Дмитриенко, Алексей Счастливый (UncleFlexxx), а также Влад Зотов раскачают молодежь в «Телеклубе» 2 сентября в 18.00. ул. Карьерная, 16. Тел. 8 (800) 302-03-44. Билет: 1200-1900 руб.
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