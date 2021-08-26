Специально для тех, кто увлекается играми, аниме, комиксами, экологией и часто зависает на YouTube, в Екатеринбурге пройдет особый праздник. На фестивале гик-культуры перед вами выступят ведущие дизайнеры игр и комиксов, например, сценарист и автор «Майор Игорь Гром» прочитает лекцию о русских образах в этом жанре литературы, а Александра Суслова расскажет, как найти работу на YouTube.

Увлекательные мастер-классы пройдут на площадке Building World для ценителей робототехники и конструкторов LEGO, а на главной сцене с 12.30 начнется яркое косплей-шоу. В 14.15 бежим смотреть научное шоу от «Ньютон-Парк», где ведущие испытают на себе работу каскадеров при помощи химических трюков.

В зоне Cyber World можно будет сразиться с лучшими бойцами онлайн-игр, на площадке разместят компьютеры. Будет битва и среди любителей настольных игр. И все это под зажигательную музыку DJ Арсения Негодяева, группы Drunk, «ФРАНКЛИ» и Вики Радисевой. 28 августа с 10.00 до 20.00 в ТРЦ «Радуга-Парк», ул. Репина, 94. Регистрация на сайте фестиваля gikkonfest.ru. Бесплатно!