Глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил ГКБ№ 23 автомобиль

Напомним, что в рамках медицинской фракции депутаты закрепили за собой медицинские учреждения и оказывают им необходимую помощь. Так, ранее Алексей Вихарев передал подшефной больнице № 14 медицинские банкетки, кресла-коляски, подарил диагностический комплекс "Диамант", а также регулярно привозит сюда воду и продукты. Он закупил кресла-коляски, кресло для забора крови, пульсоксиметры для Областного онкологического диспансера, установил на территории учреждения скамейки и урны.

Также депутаты медицинской фракции первые в России организовали вакцинацию горожан во дворах по месту жительства.