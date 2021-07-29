Глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил ГКБ№ 23 автомобиль

Председатель медицинской фракции городской Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил городской клинической больнице № 23 новую LADA Largus. На автомобиле участковые врачи будут выезжать к пациентам на дом для оказания неотложной помощи.
С просьбой о приобретении машины к Алексею Андреевичу обратилось руководство ГКБ № 23. В больнице автотранспорт очень необходим, тем более в период пандемии.
Сегодня очень тревожная обстановка, большое количество людей болеют, медики работают на пределе своих возможностей иногда и за их пределами. Надеюсь, покупка машины поможет сохранить здоровье наших граждан, а может быть и спасет кому-то жизнь. Депутаты медицинской фракции и дальше будут сотрудничать с медиками, помогать медицинским учреждениям.
В данный момент больница, к сожалению, вынуждена платить за аренду машин, поэтому новый автомобиль – большая помощь. Медики и водители оценят новые условия. Район обслуживания поликлиники достаточно большой, раньше участковым приходилось проходить пешком не менее 10 километров в день или ездить на общественном транспорте.
Напомним, что в рамках медицинской фракции депутаты закрепили за собой медицинские учреждения и оказывают им необходимую помощь. Так, ранее Алексей Вихарев передал подшефной больнице № 14 медицинские банкетки, кресла-коляски, подарил диагностический комплекс "Диамант", а также регулярно привозит сюда воду и продукты. Он закупил кресла-коляски, кресло для забора крови, пульсоксиметры для Областного онкологического диспансера, установил на территории учреждения скамейки и урны.
Также депутаты медицинской фракции первые в России организовали вакцинацию горожан во дворах по месту жительства.
- В Екатеринбурге продолжается акция "Вакцинация в каждый двор". Прививки от COVID таким образом поставили уже три тысячи человек. Работают мобильные пункты в разных районах города.
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