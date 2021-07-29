Глава медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил ГКБ№ 23 автомобиль

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48819

Теперь врачи смогут использовать для своих нужд новую LADA Largus.

Председатель медицинской фракции городской Думы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил городской клинической больнице № 23 новую LADA Largus. На автомобиле участковые врачи будут выезжать к пациентам на дом для оказания неотложной помощи.


С просьбой о приобретении машины к Алексею Андреевичу обратилось руководство ГКБ № 23. В больнице автотранспорт очень необходим, тем более в период пандемии.

Сегодня очень тревожная обстановка, большое количество людей болеют, медики работают на пределе своих возможностей иногда и за их пределами. Надеюсь, покупка машины поможет сохранить здоровье наших граждан, а может быть и спасет кому-то жизнь. Депутаты медицинской фракции и дальше будут сотрудничать с медиками, помогать медицинским учреждениям.

пояснил депутат городской думы Алексей Вихарев

В данный момент больница, к сожалению, вынуждена платить за аренду машин, поэтому новый автомобиль – большая помощь. Медики и водители оценят новые условия. Район обслуживания поликлиники достаточно большой, раньше участковым приходилось проходить пешком не менее 10 километров в день или ездить на общественном транспорте.

рассказал заведующий поликлиникой ГКБ № 23 Анатолий Грачев.

Напомним, что в рамках медицинской фракции депутаты закрепили за собой медицинские учреждения и оказывают им необходимую помощь. Так, ранее Алексей Вихарев передал подшефной больнице № 14 медицинские банкетки, кресла-коляски, подарил диагностический комплекс "Диамант", а также регулярно привозит сюда воду и продукты. Он закупил кресла-коляски, кресло для забора крови, пульсоксиметры для Областного онкологического диспансера, установил на территории учреждения скамейки и урны.

Также депутаты медицинской фракции первые в России организовали вакцинацию горожан во дворах по месту жительства.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48819

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined