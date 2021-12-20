Из-за снегопада в Екатеринбурге закрылся аэропорт и образовались 9-бальные пробки

Разгребаем последствия двухдневного снегопада, который в Екатеринбурге идет до сих пор! Сегодня, 20 декабря утром по данным сервиса "Яндекс. Карты" на дорогах образовались 9-бальныее пробки. Сильнее всего непогода ударила по трамвайному движению. Снегом завалило дворы, много снежной массы лежит на обочине дорог. Но вскоре его уберут.
Кроме дорог пострадал и воздушный транспорт. Три пассажирских и один грузовой самолеты из-за непогоды приземлились вместо уральской столицы в Тюмени. Это рейсы из Москвы, из Будапешта и Новосибирска. Из самого "Кольцово" не смогли улететь два самолета до Челябинска. Рейсы до Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова и Калининграда задержались. Как уточнили НАШЕЙ, в настоящее время в аэропорту "Кольцово" ограничений по приему и отправке воздушных судов нет.
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