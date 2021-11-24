Как благоустроят площадь у Драмтеатра в Екатеринбурге? Показываем эскизы

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Под Макаровским мостом можно будет перейти на другой берег Исети.

Архитекторы опубликовали эскизы проекта благоустройства Октябрьской площади у Драмтеатра в Екатеринбурге. Согласно документации, набережную Исети от улицы Антона Валека до Челюскинцев разделят на тематические зоны, пройдет реконструкция фонтана, а под Макаровским мостом появится пешеходная дорожка, по которой можно будет пройти на другой берег реки.

На площади обновят уличное освещение, покрытие, высадят многолетние травы, кустарники и деревья. В планах архитекторов бюро "Плотинка" и "Нео Консалтинг Групп" установить и велодорожки, и зоны для пикников и свадеб, воркаут-площадки для занятий спортом и скейт-парк.

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