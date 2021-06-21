Кинологи устроили школьникам Екатеринбурга шоу с собаками: фото

В честь профессионального праздника сотрудники Центра кинологической службы Екатеринбурга сделали сюрприз для школьников. Перед ребятами из 26-ой школы выступили сразу 12 профессионально подготовленных собак: они искали взрывчатку и выполняли команды своих хозяев. И не только: эти питомцы отлично ищут людей (и живых, и мертвых), наркотики и знают, как зубами обезоружить любого преступника. День кинолога страна отмечает сегодня, 21 июня.

Овчарка Амаретто под руководством прапорщика полиции Вячеслава Василевского ловко нашла среди пяти ящиков именно тот, в котором был спрятан муляж взрывчатки. Младший сержант Матвей Ярков со своей воспитанницей Наоми показали, как умеют обезвреживать вооруженного бандита. А трех месячный щенок Блэйк научился еще только выполнять базовые команды «сидеть», «лежать» и «рядом», но и этого было достаточно для юных зрителей, чтобы его труд отблагодарить громкими аплодисментами.