Кинологи устроили школьникам Екатеринбурга шоу с собаками: фото

В честь профессионального праздника сотрудники Центра кинологической службы Екатеринбурга сделали сюрприз для школьников. Перед ребятами из 26-ой школы выступили сразу 12 профессионально подготовленных собак: они искали взрывчатку и выполняли команды своих хозяев. И не только: эти питомцы отлично ищут людей (и живых, и мертвых), наркотики и знают, как зубами обезоружить любого преступника. День кинолога страна отмечает сегодня, 21 июня.
Овчарка Амаретто под руководством прапорщика полиции Вячеслава Василевского ловко нашла среди пяти ящиков именно тот, в котором был спрятан муляж взрывчатки. Младший сержант Матвей Ярков со своей воспитанницей Наоми показали, как умеют обезвреживать вооруженного бандита. А трех месячный щенок Блэйк научился еще только выполнять базовые команды «сидеть», «лежать» и «рядом», но и этого было достаточно для юных зрителей, чтобы его труд отблагодарить громкими аплодисментами.
Только в 2021 году при помощи служебных собак в гарнизоне раскрыто 429 самых разнообразных преступлений. Их труд никогда не заменит никакая современная техника. Приведу лишь один пример, когда нюх собаки сыграл решающую роль в важном деле. Несколько дней в Нижнесергинском районе огромное количество людей искали пропавшую туристку из Пермского края, но удача улыбнулась лишь служебной собаке Элизабет, именно она нашла и указала местонахождение тела разыскиваемой женщины своему хозяину Алексею Коломейцу, после чего поисковой операции был дан отбой.
Всего в свердловском кинологическом центре служит 339 собак разных пород: немецкие, бельгийские, среднеазиатские овчарки, ризеншнауцеры, лабрадоры. С 2003 года кинологи сами разводят собак, у них есть свой роддом и "перинатальный центр". Так, например, работает питомник немецких овчарок, в 2021 году здесь родилось четыре щенка. Все они потомственные "сыщики". Служат псы от 8 до 10 лет.
Впервые в полиции начали работать с собаками в 1924 году, тогда и появился областной питомник.
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