На Свердловскую область надвигаются 20-и градусные морозы. В Екатеринбург тоже придет зима, но осадков, говорят синоптики Уралгидрометцентра, будет пока что немного. Температура будет переменчивой и начнет резко "скакать" из плюса в минус.
Наиболее низкая температура ожидается 3-4 ноября от -8до -13 градусов. Небольшие осадки (мокрый снег, снег) ожидаются в ближайшие 3-4 дня, в дальнейшем их вероятность незначительна. В северных районах Свердловской области оттепели в первую неделю ноября будут редкостью, а снега выпадет больше, чем в южных районах.
А теперь подробнее о прогнозе погоды на ближайшие три дня. Сегодня, 1 ноября, в регионе ожидается мокрый снег и гололед. Пока что тепло, температура продержится в районе +5 - +7 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.
А вот уже завтра, 2 ноября, ночью резко похолодает до -19 и даже до -23 градусов в северной части области. Днем ждем -13 градусов. Пойдет снег, ветер прогнозируется южный до 9 метров в секунду. В Екатеринбурге небольшой снегопад пройдет ночью, температура ожидается в районе -8 градусов.
В среду, 3 ноября, будет ясно, без осадков. Холода никуда не исчезнут, синоптики также обещают температуру от -7 градусов, на севере - 19 градусов, на крайнем севере - 23. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге будет холодно, -13 градусов, но днем потеплеет до -5.
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