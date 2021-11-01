А теперь подробнее о прогнозе погоды на ближайшие три дня. Сегодня, 1 ноября, в регионе ожидается мокрый снег и гололед. Пока что тепло, температура продержится в районе +5 - +7 градусов. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

А вот уже завтра, 2 ноября, ночью резко похолодает до -19 и даже до -23 градусов в северной части области. Днем ждем -13 градусов. Пойдет снег, ветер прогнозируется южный до 9 метров в секунду. В Екатеринбурге небольшой снегопад пройдет ночью, температура ожидается в районе -8 градусов.

В среду, 3 ноября, будет ясно, без осадков. Холода никуда не исчезнут, синоптики также обещают температуру от -7 градусов, на севере - 19 градусов, на крайнем севере - 23. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге будет холодно, -13 градусов, но днем потеплеет до -5.

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