На Урале ребенок сбежал из приемной семьи. Девочку морили голодом

В Свердловской области 14-летняя девочка сбежала из приемной семьи. Она хочет вернуться обратно в детский дом в Екатеринбурге. Оттуда она переехала в приемную семью в Среднеуральск. Со слов депутата Натальи Крыловой, девочку били и морили голодом, как и других ее сестер - членов приемной семьи. Также они не покупали им зимнюю и школьную одежду и обувь, оставляли одних на несколько дней. Инцидент уже расследует прокуратура.
В приемной семье будет проведена проверка, в ходе которой будет дана оценка всем изложенным фактам. Будет проверена деятельности органов опеки и попечительства по работе с указанной семьей. Будут опрошены педагоги образовательных учреждений, которые посещают дети. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
У девочки есть две сестры, 6 и 4 лет. Депутат Наталья Крылова также обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Игорю Морокову.
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