На Урале ребенок сбежал из приемной семьи. Девочку морили голодом

В Свердловской области 14-летняя девочка сбежала из приемной семьи. Она хочет вернуться обратно в детский дом в Екатеринбурге. Оттуда она переехала в приемную семью в Среднеуральск. Со слов депутата Натальи Крыловой, девочку били и морили голодом, как и других ее сестер - членов приемной семьи. Также они не покупали им зимнюю и школьную одежду и обувь, оставляли одних на несколько дней. Инцидент уже расследует прокуратура.