Неофициально переболевшим и привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут QR-коды

QR-коды выдадут неофициально переболевшим COVID-19, а также привитым иностранными вакцинами россиянам. Об том сегодня, 13 декабря, заявила премьер-министр РФ Татьяна Голикова. Но для этого есть ряд условий.

Если в период после 1 января 2021 года вы болели коронавирусом, но не обращались в больницу, и у вас есть документ о ПЦР-тестировании (и его положительном результате) - вам выдадут QR-код. Для этого человеку также необходимо будет сдать тест на наличие антител к COVID-19 в организме. Если они есть - вы получите QR-код сроком действия один год.

Но даже если у вас нет документов о ПЦР-тестировании вы сможете сдать анализ на антитела и также получить QR-код, если они будут обнаружены (в таком случаи ваши данные будут переданы в систему Минздрава РФ). Срок действия кода при этом составит полгода.