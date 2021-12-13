Неофициально переболевшим и привитым иностранными вакцинами россиянам выдадут QR-коды

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Одно условие - у вас должны быть антитела к коронавирусу.

QR-коды выдадут неофициально переболевшим COVID-19, а также привитым иностранными вакцинами россиянам. Об том сегодня, 13 декабря, заявила премьер-министр РФ Татьяна Голикова. Но для этого есть ряд условий.


Если в период после 1 января 2021 года вы болели коронавирусом, но не обращались в больницу, и у вас есть документ о ПЦР-тестировании (и его положительном результате) - вам выдадут QR-код. Для этого человеку также необходимо будет сдать тест на наличие антител к COVID-19 в организме. Если они есть - вы получите QR-код сроком действия один год.


Но даже если у вас нет документов о ПЦР-тестировании вы сможете сдать анализ на антитела и также получить QR-код, если они будут обнаружены (в таком случаи ваши данные будут переданы в систему Минздрава РФ). Срок действия кода при этом составит полгода.

При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет. Соотносить эти данные по этому человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов и при совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел и срок действия этого документа будет устанавливаться на год.

Заявила Татьяна Голикова.

Привитым иностранными вакцинами QR-код выдадут только после сдачи теста на антитела. Срок годности QR-кода в таком случае составит также шесть месяцев.

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