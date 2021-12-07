Прививать детей от коронавируса в Екатеринбурге будут прямо в школах

Детская вакцинация от коронавируса в Екатеринбурге будет проходить прямо в школах, заявил сегодня, 7 декабря, глава Департамента образования уральской столицы Константин Шевченко в эфире "Эхо Москвы". По последним данным, прививочная компания начнется после Нового года. При этом власти понимают, что вакцинация может вызвать волну протеста у родителей, поэтому в Оперштабе уточнили, что вакцинация для детей пока что не является обязательной.
Конечно, мы к этому готовимся. По нашим прогнозам, вакцина будет для детей 12+, она, вероятнее всего, будет включена в календарь обязательных прививок. Если будет так — технология у нас отработана. Будем ставить прямо в школах, как от гриппа.
Ставить прививки будут школьникам, старше 12 лет, предположительно, вакцинация начнется в январе 2022 года. Напомним, специально для этого была разработана и зарегистрирована вакцина "Спутник М". Кроме того, разрабатывается вакцина и для детей старше двух лет. Тем временем в самих школах уже привито 93% всех сотрудников или 79% педагогов.
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