Прививать детей от коронавируса в Екатеринбурге будут прямо в школах

Ставить прививки будут школьникам, старше 12 лет, предположительно, вакцинация начнется в январе 2022 года. Напомним, специально для этого была разработана и зарегистрирована вакцина "Спутник М". Кроме того, разрабатывается вакцина и для детей старше двух лет. Тем временем в самих школах уже привито 93% всех сотрудников или 79% педагогов.

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