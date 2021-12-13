Торговые центры снова просят Евгения Куйвашева смягчить требования о QR-кодах

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Более 750 тысяч работников торговых точек могут остаться без денег и просто обанкротиться.

Торговые центры Екатеринбурга и Свердловской области снова просят Евгения Куйвашева смягчить требования о QR-кодах. Сегодня, 13 декабря, Союз промышленников и предпринимателей направили письмо губернатору с просьбой поддержать бизнес (а именно - принять комплекс мер поддержки для компаний, в отношении которых были введены коды) и отменить или смягчить ограничения. Они намерены создать рабочую группу с участием бизнесменов и органов власти для обсуждения экономических рисков. К слову, на прошлой неделе Оперштаб разрешил подросткам посещать торговые центры без родителей.

Активное использование обязательных QR-кодов в качестве меры стимулирования населения к вакцинированию демонстрирует свою эффективность в части увеличения количества вакцинированных. Вместе с тем, выборочное внедрение данной меры в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введенных требований встанет вопрос ликвидации большинства предприятий данных отраслей и массовых увольнениях сотрудников.

Заявил директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский

Всего в Свердловской области работает 347 торговых центров, в которых находится 194 тысячи объектов малого и среднего бизнеса и почти 19 тысяч микропредприятий, на которых трудится около 750 тысяч человек. Все они в условиях пандемии рискуют потерять работу, обанкротиться.

Парализовав работу торговых центров введением QR-кодов, мы наносим серьезный удар по экономике. При этом из проекта бюджета Минфина следует, что Правительство региона прогнозирует к 2022 году рост налогов на прибыль организаций на 42%, а рост НДФЛ на 12,8%. Как мы будем выполнять эти показатели и за счет чего пополнять бюджет региона непонятно.

высказался владелец ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат» Владимир Смирнов.

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