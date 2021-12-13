Торговые центры снова просят Евгения Куйвашева смягчить требования о QR-кодах

Торговые центры Екатеринбурга и Свердловской области снова просят Евгения Куйвашева смягчить требования о QR-кодах. Сегодня, 13 декабря, Союз промышленников и предпринимателей направили письмо губернатору с просьбой поддержать бизнес (а именно - принять комплекс мер поддержки для компаний, в отношении которых были введены коды) и отменить или смягчить ограничения. Они намерены создать рабочую группу с участием бизнесменов и органов власти для обсуждения экономических рисков. К слову, на прошлой неделе Оперштаб разрешил подросткам посещать торговые центры без родителей.