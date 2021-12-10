Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова: "Надо уходить от QR-кодов"

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Уполномоченная по правам человека не поддерживает повсеместное введение QR-кодов, в том числе на общественном транспорте.

Сегодня, 10 декабря, уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказала свою позицию о QR-кодах. Она считает, что вводить QR-коды повсеместно - неправильно, особенно не стоит этого делать в местах скопления людей. В том числе, в общественном транспорте.

Это замедлит работу человека, надо искать другие инструменты. Я благодарна губернатору, за то что он долго не вводил QR-коды. И считаю, что как только сойдет эпидемия - надо уходить от QR-кодов. Я против введения QR кодов в тех местах, где это может создать скопление людей, потому что там передается инфекция. Другое дело зоны, свободные от ковида в кафе - это дело бизнеса. Звонков, писем, обращений очень много. Я бы не сказала, что это были жалобы. Это была просьба дать людям возможность привиться. Очень много по первичной помощи получали обращений. Десятки людей сделали прививку и не могут получить код по разным причинам: кто-то не знает, что такое сайт госуслуг, у кого-то нет смартфона. На одной акции мы собрали на одной площадке 91 привитого человека и помогли получить код.

Рассказала Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен считает, что недостаточная организованность с получением QR-кода - одна из главных проблем на данный момент. И то, что большое количество людей выступают против кодов и прививок в целом - недоработка властей. Также она настаивает на создании аналогичных зон для людей с медицинским отводом от вакцинации. Многие из них желают привиться, но не могут, и из-за этого оказываются ограничены в правах.

Мы говорим о правах человека, которые здесь ограничиваются QR-кодами. Опасно делить людей на категории. Но право на жизнь – более высшее право. Мы должны найти разные инструменты и механизмы и помнить, что наши права завершаются там, где начинаются права другого человека. Так, люди с медицинским отводом тоже должны продолжать жить полноценной жизнью.

Добавила Татьяна Мерзлякова.

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