Это замедлит работу человека, надо искать другие инструменты. Я благодарна губернатору, за то что он долго не вводил QR-коды. И считаю, что как только сойдет эпидемия - надо уходить от QR-кодов. Я против введения QR кодов в тех местах, где это может создать скопление людей, потому что там передается инфекция. Другое дело зоны, свободные от ковида в кафе - это дело бизнеса. Звонков, писем, обращений очень много. Я бы не сказала, что это были жалобы. Это была просьба дать людям возможность привиться. Очень много по первичной помощи получали обращений. Десятки людей сделали прививку и не могут получить код по разным причинам: кто-то не знает, что такое сайт госуслуг, у кого-то нет смартфона. На одной акции мы собрали на одной площадке 91 привитого человека и помогли получить код.