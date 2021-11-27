Павел Комаров: «Такого трюка я еще не исполнял, меня впервые подвесили на съемках»

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Актер рассказал в эксклюзивном интервью НАШЕЙ о своей роли в новом сериале "Вне себя".

18 ноября на платформе PREMIER вышла новая детективная комедия «Вне себя» о гениальном аферисте с психическим расстройством. Он видит вокруг себя фантомы из его прошлой жизни. Именно они подскажут ему, как вернуть опеку над ребенком.

Какую роль ваш персонаж играет в истории главного героя?

Мой персонаж Семен – водитель, преданный Дмитрию, главному герою, которого сыграл Евгений Стычкин. Он попадает в передрягу из-за того, что по просьбе Дмитрия соглашается на незаконную помощь, помогает ему в преступной схеме

ответил Павел Комаров.
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У главного героя много фантомов, и показать их всех сразу – просто нереально… Сложно ли вам было играть фантома?

В сериале я сыграл полноценную роль второго плана, которая сквозной линией проходит через весь проект. Мы играли обычных людей, которые взаимодействуют друг с другом так же, как и всегда

рассказал актер.

Изменился ли Семен на протяжении работы над сериалом, добавляли ли вы что-то от себя?

Не могу сказать, что Семен сильно изменился. Мы обсуждали сценарий на площадке, но глобальных изменений не было, потому что сценарий изначально был написан очень талантливо. Семен был настолько детально проработан сценаристом, что нам с режиссером оставалось только снять сцену

пояснил Павел.
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Было ли что-то, с чем вы впервые столкнулись на съемках?

Это будет небольшой спойлер, но меня на съемках «Вне себя» в первый раз подвесили. Такого трюка я еще не исполнял. Это было непросто – сложно представить, что чувствует человек, когда задыхается. Мы долго искали, пробовали – надеюсь, что получилось правдоподобно

рассказал НАШЕЙ Павел Комаров.

Вы делали этот трюк сами или с дублером?

Я все старался делать без дублера, даже сцены с выстрелами. Дублер необходим был в сценах, где мне приходилось играть самого себя – будет в сериале и такой момент, но это снова спойлер, увидите!

уточнил актер.
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Из-за того, что в сериале есть сцены с «невидимыми» персонажами, его снимали двумя «восьмерками». Как это технически было организовано?

Технически нужно было создать две оси: по одной снимали Стычкина и его партнера, по другой – фантомы. Стычкину приходилось одну и ту же сцену играть по два раза: сначала с «живыми» партнерами, потом повторять то же самое в одиночку. Иногда мы подыгрывали ему за кадром, но порой Евгению приходилось играть сцену по памяти. Бывало и наоборот, когда Евгений играл сцену, а потом в нее внедрялись мы. Решение о том, как мы будем снимать ту или иную сцену, принималось прямо на съемочной площадке

поделился Павел Комаров.

О чем сериал заставил задуматься лично вас?

Для меня это сериал прежде всего о Человеке. Не конкретно о Дмитрии, которого сыграл Евгений Стычкин. Героев в сериале много, много человеческих перипетий и эмоций. Углубляться дальше я бы не хотел, потому что мое отношение к сериалу несколько предвзятое – для меня этот проект очень дорог. И я категорически против того, чтобы люди смотрели сериал с моими мыслями

добавил актер.
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Павел, кроме кино, вы играете еще и в театре. Могли бы вы пожертвовать съемками ради театра или, наоборот, театром ради кино?

Это безумно сложный выбор. Если вдруг такая ситуация будет, то только тогда я смогу ответить на этот вопрос. Но, если честно, я боюсь себе это представить! Конечно, случалось такое, что смены в театре не сходились с графиком съемок, но из этих ситуаций был выход

подытожил Павел Комаров.

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