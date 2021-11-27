Павел Комаров: «Такого трюка я еще не исполнял, меня впервые подвесили на съемках»

Технически нужно было создать две оси: по одной снимали Стычкина и его партнера, по другой – фантомы. Стычкину приходилось одну и ту же сцену играть по два раза: сначала с «живыми» партнерами, потом повторять то же самое в одиночку. Иногда мы подыгрывали ему за кадром, но порой Евгению приходилось играть сцену по памяти. Бывало и наоборот, когда Евгений играл сцену, а потом в нее внедрялись мы. Решение о том, как мы будем снимать ту или иную сцену, принималось прямо на съемочной площадке