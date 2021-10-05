Под Екатеринбургом 82-летний грибник с потерей памяти заблудился в лесу

Ситуацию осложняло то, что любитель тихой охоты страдает потерей памяти и уйти мог куда угодно. Леонида живого и здорового, но порядком продрогшего, силовики обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус, куда он забрел в надежде выйти на дорогу. Удача в поиске улыбнулась участковому уполномоченному полиции Данилу Шангарееву, о чем он тут же сообщил семье разыскиваемого. Дедушку благополучно вернули домой, его родственники выразили искреннюю благодарность представителям МВД. Для того, чтобы в будущем мужчина, уходя за дарами природы, не терялся ему подарили прибор GPS.