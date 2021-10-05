Под Екатеринбургом 82-летний грибник с потерей памяти заблудился в лесу

В Свердловской области 82-летний мужчина, у которого бывают провалы в памяти, ушел в лес по грибы и потерялся. Леонид Пантелеевич вышел из дома в 7 утра, вечером того же дня его жена забила тревогу и в 19 часов написала заявление о пропаже. Произошло это под Екатеринбургом в поселке Большой Исток. На его поиски направили патруль из 30 полицейских.
Ситуацию осложняло то, что любитель тихой охоты страдает потерей памяти и уйти мог куда угодно. Леонида живого и здорового, но порядком продрогшего, силовики обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от аэропорта Уктус, куда он забрел в надежде выйти на дорогу. Удача в поиске улыбнулась участковому уполномоченному полиции Данилу Шангарееву, о чем он тут же сообщил семье разыскиваемого. Дедушку благополучно вернули домой, его родственники выразили искреннюю благодарность представителям МВД. Для того, чтобы в будущем мужчина, уходя за дарами природы, не терялся ему подарили прибор GPS.
С начала 2021 года в Свердловских лесах в этот грибной сезон нашли 299 заблудившихся человек.
- В Екатеринбурге скоро снова потеплеет.
- Эксперт рассказал, что такие перепады дневной и ночной температуры идеально подходят для роста грибов! Действительно, уральцы принесли из леса полные корзинки, смотрим.
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