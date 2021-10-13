На Урале поймали 23-летнего мужчину, который этим летом в Екатеринбурге убил 21-летнюю девушку в доме на Павла Шаманова (Академический район). Молодой человек скрывался в Челябинске у своей подруги. Когда к нему нагрянула полиция - он залез в шкаф.

В день убийства он поссорился со своей девушкой. В порыве ярости он задушил возлюбленную и попытался замаскировать убийство под суицид. Затем забрал ювелирные украшения, телефон и планшет погибшей и исчез.