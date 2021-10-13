На Урале поймали 23-летнего мужчину, который этим летом в Екатеринбурге убил 21-летнюю девушку в доме на Павла Шаманова (Академический район). Молодой человек скрывался в Челябинске у своей подруги. Когда к нему нагрянула полиция - он залез в шкаф.
В день убийства он поссорился со своей девушкой. В порыве ярости он задушил возлюбленную и попытался замаскировать убийство под суицид. Затем забрал ювелирные украшения, телефон и планшет погибшей и исчез.
В рамках раскрытия преступления отрабатывался ряд версий. Близких и знакомых потерпевшей проверяли на причастность к содеянному. В ходе тщательного осмотра квартиры следственно-оперативной группой обнаружены и изъяты биологические следы, а также несколько отпечатков пальцев. В итоге молодой человек был задержан. Он рассказал о произошедшем криминальном инциденте, детально продемонстрировав свои действия. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Убийца засветился на нескольких камерах видеонаблюдения. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за кражи и находился в розыске.
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