Роспотребнадзор изменил правила карантина для свердловских школ и детсадов

Сегодня, 8 февраля, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в ходе пресс-брифинга заявил, что школьные классы и группы в детских садах буду выводить на карантин только в том случае, если доля заболевших ковидом будет более 20%. Это связано с особенностями "омикрона", заражение которым проходит по большей части, как при ОРВИ.

Также в ведомстве уточнили, что критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших в коллективе применяются так же, как при ОРВИ и гриппе. Напомним, ранее для перевода на удалённый формат обучения было достаточно лишь одного заболевшего коронавирусом.

Тем временем в Свердловской области до 16 февраля для учеников 2-8 классов действует дистанционный режим обучения, первоклассников же и вовсе отправили на дополнительные каникулы. Кроме того, по словам Дмитрия Козловских, дистант точно продлится до конца этой недели. Далее решение о продлении или о его отмене будет приниматься из учёта текущей эпидемиологической обстановки в регионе.

Ранее НАША писала, как закрыть и открыть электронный больничный. Об этом, между прочим, рассказал свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Также сегодня департамент образования администрации Екатеринбурга сообщал, что время перевода детей в другой детсад значительно сократится. И довольно значительно: с 30 дней до всего лишь 5-10 минут.

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