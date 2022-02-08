Роспотребнадзор изменил правила карантина для свердловских школ и детсадов

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Теперь доля заболевших должна превышать 20% от общего числа учеников.

Сегодня, 8 февраля, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в ходе пресс-брифинга заявил, что школьные классы и группы в детских садах буду выводить на карантин только в том случае, если доля заболевших ковидом будет более 20%. Это связано с особенностями "омикрона", заражение которым проходит по большей части, как при ОРВИ.


Также в ведомстве уточнили, что критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших в коллективе применяются так же, как при ОРВИ и гриппе. Напомним, ранее для перевода на удалённый формат обучения было достаточно лишь одного заболевшего коронавирусом.


Тем временем в Свердловской области до 16 февраля для учеников 2-8 классов действует дистанционный режим обучения, первоклассников же и вовсе отправили на дополнительные каникулы. Кроме того, по словам Дмитрия Козловских, дистант точно продлится до конца этой недели. Далее решение о продлении или о его отмене будет приниматься из учёта текущей эпидемиологической обстановки в регионе.

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