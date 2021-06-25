Сбежавшего из дома подростка искала вся полиция Екатеринбурга

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А родителям мальчик присылал сообщения, что "бухает и пьет" в Челябинской области. И "кайфует каждый день".

В Екатеринбурге 13-летний подросток сбежал из дома, при этом с родителями мальчишка держал связь. И писал им в соцсети, что уехал в Челябинскую область, живет как хочет и каждый день "бухает и пьет". Родители обратились за помощью к волонтерам поискового отряда "Прорыв". Подключилась и полиция. Ребенка нашли у его друга, а когда полицейские зашли в квартиру - мальчик попытался спрятаться под кроватью. Забавную историю НАШЕЙ сегодня, 25 июня, рассказали в полиции Екатеринбурга.

Как оказалось, несовершеннолетний, которого разыскивал практически весь гарнизон екатеринбургской полиции, а также волонтеры, приятно проводил время. Он пояснил, что гулял с друзьями, посещал компьютерные клубы. Ночевал у знакомых, рассказывая их родителям, что его мама уехала из города и дома никого нет. При этом молодой человек настолько увлекся, что в одном из голосовых сообщений начал привирать, что якобы уехал в Челябинск и ведет там разгульную жизнь. Парень выразил уверенность, что вскоре его объявят в федеральный розыск и его лицо будет на "каждом столбе". Он также порекомендовал всем друзьям последовать его примеру.

Рассказали НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

А вот на допросе мальчик вел себя очень скромно, отметили полицейские. И признался, что историю, конечно-же , выдумал. Ребенка вернули родителям после профилактической беседы.

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