Сбежавшего из дома подростка искала вся полиция Екатеринбурга

Как оказалось, несовершеннолетний, которого разыскивал практически весь гарнизон екатеринбургской полиции, а также волонтеры, приятно проводил время. Он пояснил, что гулял с друзьями, посещал компьютерные клубы. Ночевал у знакомых, рассказывая их родителям, что его мама уехала из города и дома никого нет. При этом молодой человек настолько увлекся, что в одном из голосовых сообщений начал привирать, что якобы уехал в Челябинск и ведет там разгульную жизнь. Парень выразил уверенность, что вскоре его объявят в федеральный розыск и его лицо будет на "каждом столбе". Он также порекомендовал всем друзьям последовать его примеру.