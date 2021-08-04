"Школьных знаний недостаточно": отличница из Екатеринбурга рассказала, как набрала 299 баллов на ЕГЭ

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Ангелина Колмогорцева из гимназии №144 сдала ЕГЭ почти на 300 баллов и поделилась с НАШЕЙ секретом успеха.

В Свердловской области выросло число детей-отличников: двенадцати школьникам удалось набрать 200 баллов по двум предметам, еще 172 человека сдали одну из дисциплин на сто баллов. Но Ангелина побила все рекорды, у нее 299 баллов за ЕГЭ. С четвертого класса девушка училась только на отлично. А помимо учебы она занимается верховой ездой.

Один балл не имел для меня большого значения при поступлении, поэтому я особо не переживала. К русскому языку я готовилась последние полгода с помощью онлайн-курсов, также на курсах готовилась год к обществознанию, к английскому языку меня подготовила учительница Фомина Вера Рудольфовна. По нему я набрала 99 баллов.

рассказывает Ангелина

ТОП-5 самых популярных предметов в 2021 году:

  1. Профильная математика.
  2. Обществознание.
  3. Информатика.
  4. Биология.
  5. Физика.

Пик напряжения

Тяжелее всего было школьнице в мае, когда оставалось всего несколько недель до экзаменов. Желание поступить в престижный вуз не дало ей опустить руки. Родители Ангелине не мешали, не контролировали и доверили самой подготовку к испытанию.

Самое главное – это поставить цель и ежедневно двигаться к ее достижению. Я старалась каждый день посвящать немного времени подготовке.

Пояснила Ангелина

Дополнительный источник знаний

И все-таки в школы не могут подготовить большое количество высокобалльников. Детей много, а заниматься индивидуально с каждым невозможно.

Фото:  

Рассчитывать только на уроки в школе нельзя, так как учителю необходимо пройти с учениками школьную программу, а делать это наряду с подготовкой к экзамену довольно сложно. На сегодняшний день существуют разнообразные курсы, которые помогают подготовиться и получить хороший результат.

Рассказывает отличница

Евгений Куйвашев лично поздравил девушку с потрясающими результатами ЕГЭ:

Такие школьники – наша гордость и наше будущее. Надеюсь, после учебы в вузе ты подумаешь над тем, чтобы вернуться в Свердловскую область. Такие, как ты, нам нужны.

Написал он на своей странице в Instagram

О будущем

Школьница подала документы в четыре ВУЗа Москвы, это МГУ, МГИМО, Высшую школу экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова - и в УрФУ. Больше всего ее тянет к иностранным языкам. В 2017 году Ангелина сдала экзамен по Китайскому языку HSK1.

Насчет профессии, которой я бы посвятила жизнь, я еще до конца не определилась. Но уверена, что сфера моей будущей профессиональной деятельности будет связана с иностранными языками, так как мне нравится изучать разные языки.

Говорит выпускница

По данным мэрии, после сдачи ЕГЭ 84% школьников поступают в вуз, 6% получают среднее профессиональное образование, чуть больше 1% устраиваются на работу.

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