Один балл не имел для меня большого значения при поступлении, поэтому я особо не переживала. К русскому языку я готовилась последние полгода с помощью онлайн-курсов, также на курсах готовилась год к обществознанию, к английскому языку меня подготовила учительница Фомина Вера Рудольфовна. По нему я набрала 99 баллов.