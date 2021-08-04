В Свердловской области выросло число детей-отличников: двенадцати школьникам удалось набрать 200 баллов по двум предметам, еще 172 человека сдали одну из дисциплин на сто баллов. Но Ангелина побила все рекорды, у нее 299 баллов за ЕГЭ. С четвертого класса девушка училась только на отлично. А помимо учебы она занимается верховой ездой.
Один балл не имел для меня большого значения при поступлении, поэтому я особо не переживала. К русскому языку я готовилась последние полгода с помощью онлайн-курсов, также на курсах готовилась год к обществознанию, к английскому языку меня подготовила учительница Фомина Вера Рудольфовна. По нему я набрала 99 баллов.
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- Обществознание.
- Информатика.
- Биология.
- Физика.
Пик напряжения
Тяжелее всего было школьнице в мае, когда оставалось всего несколько недель до экзаменов. Желание поступить в престижный вуз не дало ей опустить руки. Родители Ангелине не мешали, не контролировали и доверили самой подготовку к испытанию.
Самое главное – это поставить цель и ежедневно двигаться к ее достижению. Я старалась каждый день посвящать немного времени подготовке.
Дополнительный источник знаний
И все-таки в школы не могут подготовить большое количество высокобалльников. Детей много, а заниматься индивидуально с каждым невозможно.
Рассчитывать только на уроки в школе нельзя, так как учителю необходимо пройти с учениками школьную программу, а делать это наряду с подготовкой к экзамену довольно сложно. На сегодняшний день существуют разнообразные курсы, которые помогают подготовиться и получить хороший результат.
Евгений Куйвашев лично поздравил девушку с потрясающими результатами ЕГЭ:
Такие школьники – наша гордость и наше будущее. Надеюсь, после учебы в вузе ты подумаешь над тем, чтобы вернуться в Свердловскую область. Такие, как ты, нам нужны.
О будущем
Школьница подала документы в четыре ВУЗа Москвы, это МГУ, МГИМО, Высшую школу экономики, РЭУ им. Г.В. Плеханова - и в УрФУ. Больше всего ее тянет к иностранным языкам. В 2017 году Ангелина сдала экзамен по Китайскому языку HSK1.
Насчет профессии, которой я бы посвятила жизнь, я еще до конца не определилась. Но уверена, что сфера моей будущей профессиональной деятельности будет связана с иностранными языками, так как мне нравится изучать разные языки.
По данным мэрии, после сдачи ЕГЭ 84% школьников поступают в вуз, 6% получают среднее профессиональное образование, чуть больше 1% устраиваются на работу.
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