Следователи рассекретили дело об изнасиловании трех девочек на вписке в Екатеринбурге

Мужчинам предъявили обвинение по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации других СМИ, в том числе ekb.sm.news, мужчины предлагали девочкам сходить в кафе, но те в ответ предложили снять квартиру и съездить за алкоголем. После насильственных действий две девушки сбежали из квартиры, а третья дождалась полицейских. Одна из них состоит на учете по делам несовершеннолетних.

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