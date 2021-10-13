Следователи рассекретили дело об изнасиловании трех девочек на вписке в Екатеринбурге

В Следственном комитете сегодня, 13 октября, раскрыли подробности дела об изнасиловании трех школьниц 14-и и 15-и лет на вписке в Екатеринбурге. В полицию обратилась мама одной из пострадавших девочек. Троих обвиняемых мужчин задержали буквально на следующий день, 9 октября, в той же съемной квартире на улице Малышева, где и проходила вечеринка. Это жители Троицка (Челябинская область) 20-и, 28-и и 36-и лет. По предварительной информации, двое из них - братья.
По версии следствия, 8 октября 2021 года трое указанных обвиняемых, находясь в съемной квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек действия сексуального характера. В отношении всех троих фигурантов судом по ходатайству СК РФ по Свердловской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Мужчинам предъявили обвинение по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Им грозит до 15 лет лишения свободы.
По информации других СМИ, в том числе ekb.sm.news, мужчины предлагали девочкам сходить в кафе, но те в ответ предложили снять квартиру и съездить за алкоголем. После насильственных действий две девушки сбежали из квартиры, а третья дождалась полицейских. Одна из них состоит на учете по делам несовершеннолетних.
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