Следователи рассекретили дело об изнасиловании трех девочек на вписке в Екатеринбурге

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Подозреваемых челябинцев уже задержали.

В Следственном комитете сегодня, 13 октября, раскрыли подробности дела об изнасиловании трех школьниц 14-и и 15-и лет на вписке в Екатеринбурге. В полицию обратилась мама одной из пострадавших девочек. Троих обвиняемых мужчин задержали буквально на следующий день, 9 октября, в той же съемной квартире на улице Малышева, где и проходила вечеринка. Это жители Троицка (Челябинская область) 20-и, 28-и и 36-и лет. По предварительной информации, двое из них - братья.

По версии следствия, 8 октября 2021 года трое указанных обвиняемых, находясь в съемной квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек действия сексуального характера. В отношении всех троих фигурантов судом по ходатайству СК РФ по Свердловской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщили НАШЕЙ следователи.

Мужчинам предъявили обвинение по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Им грозит до 15 лет лишения свободы.


По информации других СМИ, в том числе ekb.sm.news, мужчины предлагали девочкам сходить в кафе, но те в ответ предложили снять квартиру и съездить за алкоголем. После насильственных действий две девушки сбежали из квартиры, а третья дождалась полицейских. Одна из них состоит на учете по делам несовершеннолетних.

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