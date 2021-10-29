Следователи рассказали подобности убийства на Урале матерью 8-летней дочки

Изначально подозреваемая женщина придумала невероятную версию о том, что чудовищное преступление совершил ранее неизвестный ей бородатый мужчина. Когда он якобы ворвался в жилище, первым делом он хотел ее изнасиловать. Она, испугавшись, убежала на улицу и закрылась в туалете. Через некоторое время вернулась домой, где и увидела тело жестоко убитой дочери, лежавшее на диване. После чего сразу же вызвала представителей МВД. Раскаялась подозреваемая в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери