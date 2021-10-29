Следователи рассказали подобности убийства на Урале матерью 8-летней дочки

Сегодня, 29 октября, стали известны подробности убийства матерью своей 8-летней дочери. Следователи уже предъявили 34-летней женщине из деревни Нижнесергинского района Свердловской области обвинение в убийстве. Напомним, ребенок капризничал и не хотел спать, из-за чего молодая мама вспылила. Женщина попыталась скрыть орудие убийства - бытовой нож, в выгребной яме. Ножом она случайно порезала себе пальцы и ее пришлось вести в больницу. Уже по дороге в дежурную часть женщина рассказала всю правду.
Изначально подозреваемая женщина придумала невероятную версию о том, что чудовищное преступление совершил ранее неизвестный ей бородатый мужчина. Когда он якобы ворвался в жилище, первым делом он хотел ее изнасиловать. Она, испугавшись, убежала на улицу и закрылась в туалете. Через некоторое время вернулась домой, где и увидела тело жестоко убитой дочери, лежавшее на диване. После чего сразу же вызвала представителей МВД. Раскаялась подозреваемая в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери
Помощник руководителя свердловского СКР Максим Чкалов подчеркнул, что подозреваемая будет находиться под стражей до 25 декабря.
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