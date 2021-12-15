Стало известно, сколько зарабатывает мэр Екатеринбурга

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Главу уральской столицы лишили премий.

Власти озвучили заработную плату мэра Екатеринбурга. На комиссии по местному самоуправлению городской думы пояснили, что в 2022 году оклад Алексея Орлова составит 63, 9 тысяч рублей, он будет привязан к окладу Евгения Куйвашева (90% от размера оклада губернатора Свердловской области). По новой системе оплаты труда мэр не будет получать премии, но все социальные гарантии, в том числе отпускные - сохранятся. Дополнительные деньги мэр будет получать за сохранение государственной тайны.

Мы переходим на оплаты работы главы по окладам. Премиальной системы больше не будет у главы. Он будет получать окладную систему. Так, как получают должностные лица Свердловской области – губернатор, спикер законодательного собрания. Мы не можем уменьшить систему оплаты труда, поэтому по объемам она соответствует тому, что мы сегодня выплачиваем.

рассказал замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков.

Однако в городском бюджете на содержание мэра Екатеринбурга заложено 4,54 миллиона рублей (на 3,9% больше, чем в 2021 году). По данным источников других СМИ в месяц мэр получает порядка 300-350 тысяч рублей, что меньше, чем в других регионах России почти на порядок.

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