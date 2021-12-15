Стало известно, сколько зарабатывает мэр Екатеринбурга

Власти озвучили заработную плату мэра Екатеринбурга. На комиссии по местному самоуправлению городской думы пояснили, что в 2022 году оклад Алексея Орлова составит 63, 9 тысяч рублей, он будет привязан к окладу Евгения Куйвашева (90% от размера оклада губернатора Свердловской области). По новой системе оплаты труда мэр не будет получать премии, но все социальные гарантии, в том числе отпускные - сохранятся. Дополнительные деньги мэр будет получать за сохранение государственной тайны.