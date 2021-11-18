Свердловская Госавтоинспекция составила антирейтинг автошкол

Свердловская Госавтоинспекция сегодня, 17 ноября, составила антирейтинг автошкол согласно тому, ученики каких заведений чаще всего попадали в ДТП. НАША делится результатами статистики с вами:
- Воспитанники автошколы "Авто-Лада" устроили 8 ДТП, в которых погибли 2 человека, еще 6 получили ранения. Процент сдачи практического экзамена с первого раза - 12%. В 2021 году учреждение превысило лимит обучающихся курсантов, информация об этом неоднократно отправлялась в прокуратуру.
- Обучающиеся автошколы "Авто-Премиум" совершили 6 ДТП, средний процент сдачи экзаменов - 20%.
- Автошкола "Люкс". Ее выпускники совершили 4 ДТП, процент сдачи экзаменов - 11%.
- Выпускники автошколы "Экстрим" совершили 3 ДТП, процент сдачи экзаменов - 17%.
Спровоцированные выпускниками перечисленных автошкол ДТП, а также низкий процент сдачи теоретических и практических экзаменов свидетельствуют о низком качестве подготовки кандидатов в водители. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует гражданам, желающим пройти обучение для получения водительского удостоверения, до заключения договора с автошколой проверить наличие у автошколы действующей лицензии и заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы.
Всего в Свердловской области 223 автошколы. С начала 2021 году 144 ДТП устроили начинающие водители со стажем вождения до двух лет, в авариях 10 человек погибли (количество выросло на 100% в сравнении с 2020 годом) , еще 202 - получили травмы.
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