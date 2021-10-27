Свердловские мусорки заполонили шины. Куда сдать их на утилизацию?

Свердловские автомобилисты с выпадением на Урале долгожданного снега ринулись менять летнюю резину на зимнюю. В результате мусорки заполонили шины. В ЕМУП "Спецавтобаза" сегодня, 27 октября, отметили, что шинам не место во дворах, и выбрасывать на контейнерную площадку их тоже нельзя.
Изношенные покрышки не относятся к бытовому мусору, выбросить на контейнерную площадку их нельзя. Это отходы четвертого класса опасности. Они легко воспламеняются и биологически не разлагаются, находясь в земле, например, в виде вкопанных в клумбы лебедей, выделяют токсины. При этом сжигать их запрещено, т.к. при нагревании резина выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду. Отработанные шины передаются в нижнетагильский центр утилизации отходов ООО «ЦГС», где их перерабатывают в мелкодисперсную крошку, которую применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, а также при производстве кровельных гидроизоляционных материалов.
В "Спецавтобазе" шины принимают на утилизацию. В Екатеринбурге сдать их можно с 8 утра до 20 вечера по адресу Посадская, 3. Для их приема необходимо взять с собой паспорт и водительское удостоверение. Только за последние полгода от частных лиц и предприятий было получено 1939 автопокрышек общим весом 32 тонны, больше всего шин приняли в сентябре – 554 штук весом 7,8 тонн.
- Оставшиеся вопросы по утилизации автомусора можно задать по номеру горячей линии тел. 8-800-775-0096.
- Читайте НАШ гид по раздельному сбору мусора: где принимают одежду, игрушки, технику, пластик и даже блистеры из-под таблеток.
- В Екатеринбурге художник развесил мусор в воздухе, чтобы привлечь внимание к теме экологии.
- Все сданные батарейки перерабатывают на ценные металлы. Планируется, что новый завод начнет обрабатывать до 50 тонн использованных батареек в месяц.
- В Екатеринбурге озеленили еще один двор, причем - бесплатно. Местные жители довольны!
- Посмотрите НАШ фоторепортаж с субботника, на который пришел даже мэр Екатеринбурга.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев