Свердловские мусорки заполонили шины. Куда сдать их на утилизацию?

Изношенные покрышки не относятся к бытовому мусору, выбросить на контейнерную площадку их нельзя. Это отходы четвертого класса опасности. Они легко воспламеняются и биологически не разлагаются, находясь в земле, например, в виде вкопанных в клумбы лебедей, выделяют токсины. При этом сжигать их запрещено, т.к. при нагревании резина выделяет большое количество вредных веществ в окружающую среду. Отработанные шины передаются в нижнетагильский центр утилизации отходов ООО «ЦГС», где их перерабатывают в мелкодисперсную крошку, которую применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, а также при производстве кровельных гидроизоляционных материалов.