Свердловские онкологи вернули пациентке возможность ходить

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У жительницы Ирбита случился редкий и сложный рецидив раковой опухоли спинного мозга.

Свердловские онкологи вернули пациентке возможность ходить. У Натальи из Ирбита произошел рецидив доброкачественной опухоли - менингомы спинного мозга, что во врачебной практике бывает достаточно редко. Опухоль, возникшая через два года после первой операции, обездвижила пациентку.

Менингиома – как правило, доброкачественная опухоль, развивающаяся из арахноидальной оболочки головного и спинного мозга, чаще возникающая у женщин в возрасте от 40 до 70 лет. Проявляется различными неврологическими нарушениями в зависимости от локализации, могут быть тремор, боли в спине, эпилептические припадки. Мы столкнулись с редким случаем рецидива менингиомы, которая была труднодоступной, локализована спереди от спинного мозга, длиной 7 сантиметров и толщиной около 2 сантиметров. Новообразование удалили вместе с частью оболочек спинного мозга, в которые она проросла и разрушила.

пояснил нейрохирург Алексей Дубских.

Часть удаленных оболочек спинного мозга нейрохирурги заменили тканями с бедра пациентки, пришив их по периметру твердой мозговой оболочки. Операция длилась 5 часов. За жизнь девушки боролись нейрохирург Алексей Дубских, анестезиолог Глеб Черкасов, операционная сестра Наталья Кардаш, анестезистка Наталья Незнахина, младшая медсестра Анастасия Соболева. Теперь пациентка может самостоятельно сидеть и постепенно заново учиться ходить, пока что с опорой.


Ежегодно по поводу доброкачественных новообразований центральной нервной системы в Свердловский областной онкодиспансер обращаются более 500 человек. К борьбе за качество жизни таких пациентов при необходимости подключается мультидисциплинарная команда врачей. Как правило, доброкачественные опухоли удаляют, поскольку они могут привести к неврологическим нарушениям и даже инвалидности. Чаще всего после операции пациенты возвращаются к нормальной жизни.

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