Свердловские онкологи вернули пациентке возможность ходить

Часть удаленных оболочек спинного мозга нейрохирурги заменили тканями с бедра пациентки, пришив их по периметру твердой мозговой оболочки. Операция длилась 5 часов. За жизнь девушки боролись нейрохирург Алексей Дубских, анестезиолог Глеб Черкасов, операционная сестра Наталья Кардаш, анестезистка Наталья Незнахина, младшая медсестра Анастасия Соболева. Теперь пациентка может самостоятельно сидеть и постепенно заново учиться ходить, пока что с опорой.

Ежегодно по поводу доброкачественных новообразований центральной нервной системы в Свердловский областной онкодиспансер обращаются более 500 человек. К борьбе за качество жизни таких пациентов при необходимости подключается мультидисциплинарная команда врачей. Как правило, доброкачественные опухоли удаляют, поскольку они могут привести к неврологическим нарушениям и даже инвалидности. Чаще всего после операции пациенты возвращаются к нормальной жизни.

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