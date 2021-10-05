Торговые центры Екатеринбурга не платят за вывоз мусора

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Только один из должников выплатил 16 млн рублей после разборки с судебными приставами.

У торговых центров Екатеринбурга и Свердловской области самые крупные суммы долга за вывоз мусора, сообщили сегодня, 5 октября, в ЕМУП "Спецавтобаза". Недавно один из них, владелец ТЦ "Аида", заплатил 16,6 млн рублей, точнее его долг просто списали с банковской карты судебные приставы.

Региональный оператор идет навстречу должникам. Перед тем, как взыскать долг через суд, мы пробуем решить вопрос путем переговоров. Например, в некоторых случаях предприниматель получает рассрочку платежа, при условии строгого соблюдения графика погашения. Но, как в случае с ТЦ «Аида», не всегда люди готовы к конструктивному диалогу. Хотя такая возможность есть у всех.

подчеркнула директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Больше всего задолжали екатеринбургские торговые центры "Краснолесье" и "Юла" - по 2,6 млн рублей. Далее следуют ТЦ "Молодежный" в Асбесте (673,7 тысяч рублей), "Торговый дом" в поселке Малышева (446,1 тысячу рублей), ТЦ "Юпитер" в Тавде (214,3 тысячи рублей), БЦ "Петровский" в Каменске-Уральском (176,9 тысячи рублей), ТЦ "Островок" в Среднеуральске (70,9 тысяч рублей), магазин на Советской, 53 в городе Реж (70,5 тысяч рублей) и ТЦ "Заря" в Арамили (63,4 тысячи рублей).

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