Торговые центры Екатеринбурга не платят за вывоз мусора

Региональный оператор идет навстречу должникам. Перед тем, как взыскать долг через суд, мы пробуем решить вопрос путем переговоров. Например, в некоторых случаях предприниматель получает рассрочку платежа, при условии строгого соблюдения графика погашения. Но, как в случае с ТЦ «Аида», не всегда люди готовы к конструктивному диалогу. Хотя такая возможность есть у всех.