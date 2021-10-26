Три смертельные аварии произошли в Екатеринбурге за сутки

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Погиб пешеход и два водителя легковых автомобилей.

За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло сразу три смертельных аварии, в которых погибли два водителя и один пешеход. Подробности НАШЕЙ рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области.


Под колесами Lada Vesta около 21 вечера погиб 41-летний пешеход. ДТП произошло на 12-м километре Новокольцовского тракта. Водитель Lada ехал из Кольцово в Екатеринбург и задавил пешехода, переходящего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.


Водителю 54 года. Он был трезв. За рулем он уже больше 20 лет. В его истории вождения было всего два нарушения ПДД.

Автоинспекторам он пояснил, что двигался по Новокольцовскому тракту в сторону города Екатеринбурга со скоростью 85-90 километров в час, неожиданно с левой стороны на дорогу выскочил пешеход, водитель принял меры к экстренному торможению, однако наезда избежать не удалось.

Рассказали НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга
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Чуть ранее, около 17.30 на улице Трактовая, 13 водитель "ВАЗ" врезался на встречке в автомобиль "УАЗ Патриот". В результате аварии первый водитель, 30-летний мужчина, погиб на месте ДТП. Его стаж вождения составлял 12 лет, за нарушение ПДД привлекался 50 раз, из этого числа 34 штрафа до сих пор не были оплачены.

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Еще одно ДТП произошло утром, около 11.25 на 213-м километре трасы "Екатеринбург-Тюмень". 64-летний водитель Kia при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд "Камазу", в результате столкновения он погиб. Стаж вождения водителя легковушки был 17 лет, он один раз нарушал ПДД, в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.


Водитель грузовика не был пьян, управляет машиной уже на протяжении 25 лет, ПДД никогда не нарушал. Он тоже был пристегнут ремнем безопасности. Он ехал из Тюмени в Сухой лог, перегонял автомобиль. Увидев легковушку он затормозил, но столкновения избежать не удалось. Также установлено, что на данном участке дороги проводились ремонтные работы по замене дорожного полотна.


Расследования по всем трем ДТП продолжаются.

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