Три смертельные аварии произошли в Екатеринбурге за сутки

За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло сразу три смертельных аварии, в которых погибли два водителя и один пешеход. Подробности НАШЕЙ рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области.
Под колесами Lada Vesta около 21 вечера погиб 41-летний пешеход. ДТП произошло на 12-м километре Новокольцовского тракта. Водитель Lada ехал из Кольцово в Екатеринбург и задавил пешехода, переходящего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
Водителю 54 года. Он был трезв. За рулем он уже больше 20 лет. В его истории вождения было всего два нарушения ПДД.
Автоинспекторам он пояснил, что двигался по Новокольцовскому тракту в сторону города Екатеринбурга со скоростью 85-90 километров в час, неожиданно с левой стороны на дорогу выскочил пешеход, водитель принял меры к экстренному торможению, однако наезда избежать не удалось.
Чуть ранее, около 17.30 на улице Трактовая, 13 водитель "ВАЗ" врезался на встречке в автомобиль "УАЗ Патриот". В результате аварии первый водитель, 30-летний мужчина, погиб на месте ДТП. Его стаж вождения составлял 12 лет, за нарушение ПДД привлекался 50 раз, из этого числа 34 штрафа до сих пор не были оплачены.
Еще одно ДТП произошло утром, около 11.25 на 213-м километре трасы "Екатеринбург-Тюмень". 64-летний водитель Kia при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд "Камазу", в результате столкновения он погиб. Стаж вождения водителя легковушки был 17 лет, он один раз нарушал ПДД, в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности.
Водитель грузовика не был пьян, управляет машиной уже на протяжении 25 лет, ПДД никогда не нарушал. Он тоже был пристегнут ремнем безопасности. Он ехал из Тюмени в Сухой лог, перегонял автомобиль. Увидев легковушку он затормозил, но столкновения избежать не удалось. Также установлено, что на данном участке дороги проводились ремонтные работы по замене дорожного полотна.
Расследования по всем трем ДТП продолжаются.
- Будьте аккуратны на дорогах! На заснеженной трасе по пути в Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус. Есть погибшие.
- Ранее в Екатеринбурге иномарка врезалась в "ВАЗ". Шесть человек получили травмы, из них - четыре ребенка.
- Еще одна смертельная авария произошла накануне в Екатеринбурге. Два брата 8-и и 10-и лет ехали на питбайке и врезались в автомобиль. Один из мальчиков погиб.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев