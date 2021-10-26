Три смертельные аварии произошли в Екатеринбурге за сутки

За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло сразу три смертельных аварии, в которых погибли два водителя и один пешеход. Подробности НАШЕЙ рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области.

Под колесами Lada Vesta около 21 вечера погиб 41-летний пешеход. ДТП произошло на 12-м километре Новокольцовского тракта. Водитель Lada ехал из Кольцово в Екатеринбург и задавил пешехода, переходящего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Водителю 54 года. Он был трезв. За рулем он уже больше 20 лет. В его истории вождения было всего два нарушения ПДД.