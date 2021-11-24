"Уничтожали трактором": полиция Урала нашла огромное поле конопли

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49875

Его площадь составила больше сотни квадратных метров.

Свердловская полиция продолжает бороться с распространением наркотиков в регионе. Накануне силовики обнаружили целое поле конопли. Его площадь составила более 100 кв. метров. Уничтожали поле, как рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, с помощью трактора. А производителя опасной травы поймали в Ирбите.


Мужчину в 2007 и 2008 году уже судили за мошенничество и наркотики, за что он просидел в тюрьме 3, 5 года. А потом сидел снова еще 1 год и 8 месяцев. Из тюрьмы в Тавде он освободился 11 сентября 2018 года.

Сейчас он вновь под следствием в ожидании четвертой судимости. Всего в ходе операции "МАК-2021" было составлено 85 протоколов об административных правонарушениях за причастность к незаконному обороту и культивированию наркотиков, возбуждено 25 уголовных дел.

Добавил Валерий Горелых.

Всего в спецоперации "МАК-2021"участвует 66 оперативно-поисковых групп из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, патрульно-постовой службы и ГИБДД, то есть больше тысячи полицейских. Они изъяли больше 10 килограммов наркосодержащих растений, которые продавали на 69 Интернет-ресурсах. А за 10 месяцев 2021 года на Урале изъяли уже более 80 килограммов наркотиков.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49875

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined