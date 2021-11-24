Свердловская полиция продолжает бороться с распространением наркотиков в регионе. Накануне силовики обнаружили целое поле конопли. Его площадь составила более 100 кв. метров. Уничтожали поле, как рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, с помощью трактора. А производителя опасной травы поймали в Ирбите.

Мужчину в 2007 и 2008 году уже судили за мошенничество и наркотики, за что он просидел в тюрьме 3, 5 года. А потом сидел снова еще 1 год и 8 месяцев. Из тюрьмы в Тавде он освободился 11 сентября 2018 года.