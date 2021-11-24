Свердловская полиция продолжает бороться с распространением наркотиков в регионе. Накануне силовики обнаружили целое поле конопли. Его площадь составила более 100 кв. метров. Уничтожали поле, как рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, с помощью трактора. А производителя опасной травы поймали в Ирбите.
Мужчину в 2007 и 2008 году уже судили за мошенничество и наркотики, за что он просидел в тюрьме 3, 5 года. А потом сидел снова еще 1 год и 8 месяцев. Из тюрьмы в Тавде он освободился 11 сентября 2018 года.
Сейчас он вновь под следствием в ожидании четвертой судимости. Всего в ходе операции "МАК-2021" было составлено 85 протоколов об административных правонарушениях за причастность к незаконному обороту и культивированию наркотиков, возбуждено 25 уголовных дел.
Всего в спецоперации "МАК-2021"участвует 66 оперативно-поисковых групп из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, инспекторов ПДН, патрульно-постовой службы и ГИБДД, то есть больше тысячи полицейских. Они изъяли больше 10 килограммов наркосодержащих растений, которые продавали на 69 Интернет-ресурсах. А за 10 месяцев 2021 года на Урале изъяли уже более 80 килограммов наркотиков.
- Сообщить о лицах, предлагающих наркотические средства, можно анонимно по горячей линии доверия полиции тел. 358-71-61.
- Рассказываем, где в Свердловской области помогают избавиться от зависимостей. И не только от наркотиков. Обратиться также можно в группу поддержки. Она анонимна и бесплатна.
- Главный свердловский нарколог ответил, возможна ли в России легализация наркотиков и причем тут менталитет или "русская душа".
- Двухлетний мальчик чуть не выпал с восьмого этажа, пока его мама была "под кайфом". Ребенка спас екатеринбургский полицейский, проходивший мимо.
- В Екатеринбурге девушку судят за покупку антидепрессантов. Таможенники считают, что она пыталась провезти наркотики.
- В прошлом году 450 уральцев погибли от передозировки.
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