В Академическом районе Екатеринбурга бездомные собаки нападают на детей

Ведомство проверит соблюдение закона об отлове, содержании и транспортировке животных на территории города. Напомним, отловом, стерилизацией и чипированием бродячих собак занимается ЕМУП "Спецавтобаза". По данным СМИ нападавшие собаки уже находились в приюте, у них имеются чипы. От нападений стаи, по предварительной информации, пострадали порядка семи человек. Некоторые из пострадавших обратились в травмпункт, а также в мэрию Екатеринбурга.

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