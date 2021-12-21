В Академическом районе Екатеринбурга бездомные собаки нападают на детей

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По предварительной информации, стая покусала уже семерых человек.

В Академическом районе Екатеринбурга бездомные собаки нападают на горожан. Сегодня, 21 декабря, прокуратура организовала проверку инцидента, о котором ранее сообщили СМИ. Стая собак завелась у автозаправки на улице Рябинина, они кидаются и на взрослых, и на детей.

За непродолжительное время зафиксированы случаи нападения собак как на взрослых, так и детей, с причинением телесных повреждений и порчи имущества граждан. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе являются ли данные собаки безнадзорными.

Сообщили НАШЕЙ в городской прокуратуре.

Ведомство проверит соблюдение закона об отлове, содержании и транспортировке животных на территории города. Напомним, отловом, стерилизацией и чипированием бродячих собак занимается ЕМУП "Спецавтобаза". По данным СМИ нападавшие собаки уже находились в приюте, у них имеются чипы. От нападений стаи, по предварительной информации, пострадали порядка семи человек. Некоторые из пострадавших обратились в травмпункт, а также в мэрию Екатеринбурга.

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