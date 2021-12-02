В Екатеринбурге ищут мужчину, покупающего продукты на фальшивые деньги

Расследованием занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Всех граждан, кто знает мужчину на видео, просят обратиться в полицию по телефонам +7(912)213-29-45 (ОЭБиПК), 294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.

Полиция также призывает предпринимателей использовать в работе приборы для проверки денег на подлинность.

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