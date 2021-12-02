В Екатеринбурге ищут мужчину, покупающего продукты на фальшивые деньги

В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, покупающего продукты на фальшивые деньги. Фальшивомонетчик попался на камеры видеонаблюдения алкомаркета на улице Искровцев (Кировский район), где он потратил 5 тысяч рублей. Кассирша даже посмотрела купюру на просвет, но не сразу поняла, что она поддельная. Уже позже она обратилась в полицию.
Прибывшие по сообщению сотрудники полиции изъяли подозрительную купюру и направили на исследование, которое подтвердило, что данный банковский билет поддельный. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Сбыт поддельных денег".
Расследованием занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Всех граждан, кто знает мужчину на видео, просят обратиться в полицию по телефонам +7(912)213-29-45 (ОЭБиПК), 294-14-94 (Дежурная часть) или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется.
Полиция также призывает предпринимателей использовать в работе приборы для проверки денег на подлинность.
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