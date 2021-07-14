В Екатеринбурге ищут сразу трех сбежавших подростков

Среди пропавших 17-летний Зинуров Динар. Юноша ростом 171 сантиметр, худой, с темно-карими глазами и темно-русыми волосами. Был одет в черные джинсы, кофту и кроссовки.

Вторая сбежавшая - 16-летняя Ангелина Германская. Девочка ниже, 155-160 сантиметров, тоже худенькая. Узнать ее легче: у подростка черно-коричневые глаза и крашенные в малиновый волосы. Была одета в черную футболку и легинсы с полоской, а также черно-белые кроссовки.

Последнюю зовут Петелина Виктория, ей тоже 16. Рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза и черные прямые волосы. Была в голубых джинсах, черной кофте и кроссовках.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции №13. Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей просят обращаться по телефонам 356-42-13 либо 102 (02). А также старшому координатору по поиску несовершеннолетних поискового отряда "Прорыв" Максиму "Альфа", тел. 89676303276.

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