В Екатеринбурге ищут сразу трех сбежавших подростков

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Их видели вместе на Вторчермете, но дружат ли дети друг с другом - не известно.

В Екатеринбурге полиция и волонтеры уже сутки ищут трех сбежавших из социального центра подростков. В последний раз их видели вместе вчера гуляющими на Вторчермете. Тем не менее, информации о том, знакомы ли дети друг с другом и являются ли они друзьями - нет.

Среди пропавших 17-летний Зинуров Динар. Юноша ростом 171 сантиметр, худой, с темно-карими глазами и темно-русыми волосами. Был одет в черные джинсы, кофту и кроссовки.


Вторая сбежавшая - 16-летняя Ангелина Германская. Девочка ниже, 155-160 сантиметров, тоже худенькая. Узнать ее легче: у подростка черно-коричневые глаза и крашенные в малиновый волосы. Была одета в черную футболку и легинсы с полоской, а также черно-белые кроссовки.


Последнюю зовут Петелина Виктория, ей тоже 16. Рост 154 сантиметра, среднее телосложение, карие глаза и черные прямые волосы. Была в голубых джинсах, черной кофте и кроссовках.


Розыском пропавшей занимается отдел полиции №13. Всех, кто располагает информацией о местонахождении детей просят обращаться по телефонам 356-42-13 либо 102 (02). А также старшому координатору по поиску несовершеннолетних поискового отряда "Прорыв" Максиму "Альфа", тел. 89676303276.

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