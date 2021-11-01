В Екатеринбурге изнасиловали студентку-вебкамщицу

Я проходила мимо парка Павлика Морозова. Сзади резко кто-то большой обхватил меня и сказал, что если я буду кричать, зарежет ножом. Потащил, держа сзади, в глубь парка, скрывал лицо. Сначала я сопротивлялась, вырывалась, но мужчина сжимал шею и руки - выбраться было невозможно. Я сказала, что не буду кричать, попросила не резать. Было очень страшно. Сопротивляться перестала, начала судорожно соображать, как поступить. В парке происходило насилие ... было противно, но я полностью подчинялась. И это не гарантировало, что меня отпустят. Вскоре он перестал скрывать лицо. Это был взрослый выпивший мужчина. Я была трезвая, не пью алкоголь. Думала: когда это кончится? Он совсем перестал скрываться, но не называл имя и возраст. Из парка он повез меня в гостиницу, я с ужасом внутри продолжала подчиняться, очень боялась - бегаю плохо. Было очевидно, что домой меня из парка просто так не отпустят после всего. В хостеле около 7.30 утра все продолжилось. Я боялась, что если откажу, буду снова сопротивляться - разозлится. Он был сильнее и выглядел пугающе, с татуировками. С такими мужчинами я обычно не общаюсь, сама из полной хорошей семьи. Также он хотел позвать других мужчин, на что я выражала несогласие, хоть и было страшно. Я смогла сбежать, когда он уснул. Убегая, спросила его имя у бабушки-коменды и сказала, что меня привели сюда против воли. В полиции сочли, что я занимаюсь проституцией, что дело было по обоюдному согласию. Заявление все-таки приняли. Смотрели записи по камерам, сказали, что если не получится доказать, что я не «познакомилась» с ним, тогда уже цитирую "дело будет заводиться на тебя"...