В Екатеринбурге параллельно неделе ЛГБТ пройдет фестиваль натуралов

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Оба события будут посвящены теме сексуальной ориентации.

В Екатеринбурге параллельно друг другу пройдут два фестиваля, темой которых станет сексуальная ориентация людей. С 4 по 10 октября в столице Урала проходит Ural Pride Week или "Неделя гордости", организованная ресурсным центром ЛГБТ, всю неделю здесь будут обсуждать права людей нетрадиционной ориентации. Вчера, в день открытия фестиваля, у "Ельцин Центра" появилась группа людей-казаков, выступающих против недели ЛГБТ. Ими оказались представители "Уральского право-консервативного движения".


Сегодня, 5 октября, на странице регионального общественно-политического движения "Содружество" появился анонс альтернативного фестиваля традиционных ценностей. Мероприятие назвали "Натуральная неделя". Дата его проведения пока неизвестна, программу также обещают выложить позже.

На данном мероприятии уральская молодежь консервативных взглядов будет культурно обогащать город Екатеринбург, обогащаться сама и проводить свой досуг в компании единомышленников.

Сообщает "Содружество"

Уже известно, что в этом фестивале примут участие организации "Белые в городе", "Уральское право-консервативное движение" и Европейский союз молодежи "Урал".

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