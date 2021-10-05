В Екатеринбурге параллельно друг другу пройдут два фестиваля, темой которых станет сексуальная ориентация людей. С 4 по 10 октября в столице Урала проходит Ural Pride Week или "Неделя гордости", организованная ресурсным центром ЛГБТ, всю неделю здесь будут обсуждать права людей нетрадиционной ориентации. Вчера, в день открытия фестиваля, у "Ельцин Центра" появилась группа людей-казаков, выступающих против недели ЛГБТ. Ими оказались представители "Уральского право-консервативного движения".

Сегодня, 5 октября, на странице регионального общественно-политического движения "Содружество" появился анонс альтернативного фестиваля традиционных ценностей. Мероприятие назвали "Натуральная неделя". Дата его проведения пока неизвестна, программу также обещают выложить позже.